MARIA CHINDAMO/ Sulla scomparsa della donna indaga anche l'Antimafia di Reggio Calabria (Chi l'ha visto?)

Maria Chindamo, continuano le indagini sull'imprenditrice calabrese scomparsa a maggio 2016. Sul caso ora indaga anche la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria

Maria Chindamo, Chi l'ha visto?

C’È LA MAFIA DIETRO LA SPARIZIONE DI MARIA CHINDAMO?

Il caso di Maria Chindamo presenta ancora dei punti oscuri da chiarire. L'imprenditrice di Laureana di Borrello risulta ancora scomparsa, ma gli inquirenti non escludono che qualcuno possa averla uccisa. Rimane da capire tuttavia il motivo, anche se importanti particolari sono stati rivelati di recente da un giovane collaboratore di giustizia. Giuseppe Dimasi è infatti a conoscenza di tanti indizi che riguardano i misteri di Laurana, dovuti alla presenza della 'ndrangheta nel territorio. Un collegamento che tra l'altro la famiglia della Chindamo ha fatto più di una volta in passato, soprattutto grazie ai sospetti del figlio della donna, Vincenzo. Questa sera, mercoledì 18 ottobre 2017, Chi l'ha visto? approfondirà di nuovo il caso di Maria Chindamo analizzando il tutto grazie alle nuove piste, che potrebbero portare alla risoluzione del giallo. La scomparsa dell'imprenditrice presenta infatti dei punti oscuri ed è possibile che la deposizione di Dimasi alle autorità possano creare un collegamento fra la Chindamo e Marco Ferrentino, a capo della 'ndrangheta di Laureana di Borrello.

LA SPARIZIONE DI VINCENZO FREILAND

Secondo Giuseppe Dimasi, Maria Chindamo sarebbe stata vittima di alcune scelte fatte nella propria vita. La donna sarebbe stata infatti uccisa a causa della sua relazione extraconiugale che avrebbe portato il marito verso il suicidio, avvenuto un anno prima della sua scomparsa. Come sottolinea La Gazzetta del Sud, Dimasi avrebbe infatti riferito di un dialogo con Marco Ferrentino, in cui il boss della 'ndrangheta di Laureana di Borrello avrebbe fatto alcune allusioni sulla morte della donna. Esistono tra l'altro altri particolari ancora da chiarire, uno strano collegamento fra la scomparsa di Maria Chindamo e quella di un altro cittadino del territorio, Vincenzo Freiland. Si tratta di un anziano di cui si sono perse le tracce poco tempo dopo della scomparsa dell'imprenditrice, ma gli indizi noti sono inquietanti. L'uomo infatti era spaventato da qualcosa, una serie di eventi macabri che erano culminati con la comparsa di una croce sulla cancellata di un suo podere. Più volte in passato i due casi sono stati messi in collegamento sia per la modalità con cui potrebbero essere stati messi a tacere Freiland e Maria Chindamo, sia perché la distanza dei due luoghi interessati è davvero esigua.

IL SUICIDIO DEL MARITO

Se le parole di Giuseppe Dimasi sul giallo di Maria Chindamo corrispondessero alla verità, rimane da scoprire chi potrebbe aver voluto vendicarsi della donna. La frase che avrebbe pronunciato il capo clan della mafia di Laureana di Borrello in presenza del giovane, lascia infatti intuire che qualcuno provasse rancore nei confronti della donna e l'accusasse della morte del marito. Quest'ultimo si è ucciso infatti un anno prima che Maria Chindamo scomparisse nel nulla, perché non accettava la volontà della moglie di volerlo lasciare. Una decisione che l'imprenditrice avrebbe fatto in seguito alla presunta relazione extraconiugale e che la potrebbe far apparire quindi colpevole della tragedia del marito. I sospetti maggiori del figlio e del fratello della Chindamo riguardano infatti i familiari del marito di Maria, gli unici che avrebbero potuto covare rancore nei confronti della donna. Chi l'ha visto? ha intervistato tra l'altro in passato il suocero della scomparsa, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti.

