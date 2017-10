NOEMI DURINI/ Rabbia e dubbi di papà Umberto in collegamento con Barbara d'Urso (Pomeriggio 5)

Noemi Durini, il papà Umberto in collegamento con il programma Pomeriggio 5: rabbia e amarezza nei confronti della famiglia del 17enne reo confesso.

18 ottobre 2017

Noemi Durini

A Pomeriggio 5 si torna a parlare del terribile caso di Noemi Durini, la 16enne di Specchia (Lecce) massacrata ed uccisa dal fidanzatino di appena un anno più grande. Il padre Umberto sarà in collegamento con la padrona di casa Barbara d'Urso alla quale esporrà i suoi dubbi e la sua immensa rabbia un mese dopo il ritrovamento del cadavere dell'amata figlia. Noemi fece perdere le tracce lo scorso 3 settembre per poi essere rinvenuta senza vita, su indicazione del suo stesso fidanzato reo confesso, dieci giorni più tardi. Intanto attorno al caso emergono altre importanti novità attraverso il quotidiano Repubblica.it. Il ragazzino, attualmente detenuto in un carcere per minori in Sardegna, prima di compiere il delitto aveva scritto ai genitori sostenendo la tesi avanzata anche agli inquirenti in fase di confessione del delitto di Noemi: "L'ho fatto per voi, per salvarvi". Il 17enne ha sempre sostenuto di aver ucciso la fidanzatina solo perché quest'ultima era intenzionata ad uccidere a sua volta i genitori del giovane, che da sempre si opponevano alla loro tormentata relazione. "Meglio che ci sia stato un morto che tre", aveva commentato la madre del 17enne, scatenando la reazione del papà di Noemi, la cui rabbia è assolutamente comprensibile.

PERIZIA PSICHIATRICA SUL 17ENNE

Proprio la guerra tra le due famiglie ha portato ad accuse reciproche. Umberto Durini è convinto che i genitori del 17enne ora in carcere per l'omicidio e l'occultamento di cadavere, odiassero profondamente sua figlia. In merito al delitto, i punti oscuri restano ancora tanti, a partire dalla presunta complicità del padre del 17enne o di altri componenti della famiglia. In merito sappiamo che l'auto del giovane, sulla quale furono rinvenute tracce di sangue della ragazzina, fu sottoposta a sequestro. Ora una perizia psichiatrica stabilirà se il giovane era capace di intendere e di volere e per questo è stato fissato l'accertamento che si terrà il prossimo 3 novembre ed i cui risultati saranno poi presentati entro 90 giorni. Questi decreteranno il destino del ragazzo reo confesso dell'omicidio della fidanzatina: da essi, infatti, se deciderà se il 17enne continuerà o meno a restare in carcere.

