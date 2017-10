ROSA DI DOMENICO/ La ragazza si trova all'estero? Indaga l'antiterrorismo (Chi l'ha visto?)

Rosa Di Domenico, quindicenne di Sant'Antimo, scomparsa a fine maggio. Sul caso ora indaga anche l'antiterrorismo della Procura di Napoli. La ragazza si trova all'estero?

Rosa Di Domenico, Chi l'ha visto?

SULLA SCOMPARSA INDAGA L’ANTITERRORISMO

Il caso di Rosa Di Domenico, la ragazzina di 15 anni scomparsa dalla provincia di Napoli, sta interessando adesso anche l'Antiterrorismo. Data la giovane età della protagonista e dei punti ancora da chiarire, l'inchiesta aperta dalla Procura della città partenopea sono strettamente riservate e seguono in parallelo le ricerche iniziate già lo scorso 24 maggio, data in cui si sono perse le tracce di Rosa. Gli inquirenti non escludono ancora nessuna pista, sia per quanto riguarda la possibilità che la 15enne sia stata rapita dal principale sospettato, Ali Qasib, sia la possibilità che sia rimasta vittima di un traffico più grande, collegato alla pedopornografia. Questa sera, mercoledì 18 ottobre 2017, Chi l'ha visto? parlerà di nuovo del caso di Rosa Di Domenico, seguendo gli ultimi sviluppi. Secondo quanto sottolinea Il Corriere della Sera, è possibile anche che la 15enne si trovi ora in Medio Oriente, nei territorio in cui l'ISIS è ancora attivo e dove si sospetta che sia giunta in seguito a un percorso di islamizzazione. Una tesi che le sorelle di Qasib hanno smentito già nei mesi scorsi, in seguito alla decisione dei Di Domenico di dare una ricompensa a chiunque sarà in grado di dare informazioni utili per il ritrovamento della figlia.

ROSA DI DOMENICO, IL COLLEGAMENTO CON ALI QASIB

Al vaglio dell'Antiterrorismo non ci sarebbe quindi solo la scomparsa di Rosa Di Domenico, ma soprattutto il collegamento fra le persone più vicine ad Ali Qasib e alcuni immigrati radicalizzati. Secondo le prime indiscrezioni, sembra infatti che il pakistano residente a Brescia e scomparso nello stesso periodo di Rosa, possa aver attirato la ragazza diversi anni fa grazie a Facebook. Gli inquirenti avrebbero inoltre individuato una forte omertà da parte della comunità pakistana nel fornire qualsiasi tipo di informazione in loro complesso, un atteggiamento che ha reso ancora più difficili le indagini e quindi il ritrovamento di Rosa Di Domenico. Il caso della 15enne ha inoltre corso il rischio dell'archiviazione lo scorso luglio, ma il gip ha respinto la richiesta ordinando invece che le indagini venissero rinnovate.

IL DIARIO DI ROSA

Sono diversi i punti ancora rimasti oscuri sulla scomparsa di Rosa Di Domenico, a partire da un messaggio che la stessa ragazzina ha scritto sul diario personale in occasione della sua conoscenza con Alì Qasib. La conduttrice di Chi l'ha visto? ha infatti puntato i riflettori su due particolari indizi, uno che riguarda l'acronimo americano "WTF", che riguarda forse una sorpresa da parte di Rosa riguardo al suo incontro con Qasib. Per alcuni utenti sui social, sottolinea Internapoli.it, riguarda in realtà dei possibili dubbi della 15enne sul suo interlocutore. Nella stessa pagina del diario si trova inoltre il secondo indizio, successivamente analizzato dagli inquirenti, e che riguarda un altro messaggio con riportato "XD". Il dubbio che si trattasse di uno strano codice è stato chiarito dagli investigatori, che hanno invece individuato nelle due lettere un'emoticon che usano spesso i ragazzi sui social e che indica una faccina sorridente.

© Riproduzione Riservata.