SAN LUCA/ Santo del giorno, il 18 ottobre si celebra san Luca Evangelista

Il 18 ottobre si festeggia San Luca Evangelista. Nato ad Antiochia di Siria era medico di professione, si convertì dopo aver incontrato san Paolo.

18 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Santo del giorno: San Luca Evangelista

SAN LUCA, LA SUA STORIA

San Luca Evangelista, nato ad Antiochia di Siria, educato secondo la tradizione pagana, successivamente si convertì al Cristianesimo dopo aver conosciuto Paolo di Tarso. Diventò medico ed esercitò la professione, per migliorare le proprie conoscenze effettuò viaggi in Grecia e in Egitto per poi approdare a Troade. Qui, assistendo a una predicazione dell'Apostolo Paolo, diventò suo discepolo e decise di seguirlo. Quando l'apostolo Paolo venne incarcerato a Cesarea, Luca dietro ispirazione Divina scrisse in lingua greca, il terzo Vangelo, dedicato a Teofilo un Cristiano di Antiochia, che predicava la misericordia e la bontà di Dio. Il Vangelo di Luca è suddiviso in 24 capitoli, dove viene narrata tutta la vita di Gesù, dalla nascita fino alla crocifissione compresi i tanti miracoli effettuati da Gesù, inoltre sono presenti tante parabole, come quella del buon samaritano e della pecorella smarrita. È l’evangelista più devoto alla Madonna, scrisse sempre nel periodo di carcerazione di san Paolo, gli Atti degli Apostoli, che narravano dei primi tempi della Chiesa e dei viaggi effettuati da san Paolo. Morì all'età di 84 anni. Dopo la sua morte molte città dichiarano di avere i resti di san Luca, nonostante ciò alcune fonti affermano che le sue spoglie furono collocate a Costantinopoli. È protettore degli artisti, medici, pittori, scultori e artisti. Viene rappresentato con l'immagine di un toro.

LE FESTE LOCALI PER SAN LUCA

A San Luca a Impruneta in provincia di Firenze dal 14 al 22 ottobre 2017 in onore del santo patrono san Luca si festeggia con una delle fiere storiche del bestiame. Si festeggia il santo patrono anche a Castel Goffredo (in provincia di Mantova), con vari eventi nel corso della giornata da sottolineare il concerto di musica sacra effettuato ogni anno dall'associazione culturale del luogo. Anche Capena, in provincia di Roma, si commemora san Luca, con vari eventi liturgici durante tutto l'arco della giornata.

GLI ALTRI SANTI E BEATI DI OGGI

In questa giornata si festeggiano anche i Santi Procolo, Eutiche e Acuzio, martiri di Pozzuoli, San Giusto martire, Sant'Amabile di Rium, San Asclepiade, San Gwen e San Isacco Jogues.

