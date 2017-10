TERRORISMO DI DESTRA VS ISLAM/ Francia, progettavano attentati contro moschee e politici: 10 arresti

Terrorismo di destra vs Islam: retata in Francia, 10 arresti. Progettavano attentati contro moschee e politici filo-islamici: il timore e i rischi, ecco cosa è successo

18 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Allarme terrorismo in Francia (LaPresse)

Se la risposta al terrorismo islamista è un altro terrorismo, di opposta natura ideologica, il risultato è sempre il medesimo: paura e rischi, sia che si tratti di Stati Uniti che si tratti della democratica e liberale Francia. Quanto avvenuto ieri nella patria di Macron ha dell’inquietante: una vasta retata delle forze dell’anti-terrorismo hanno arrestato 10 individui non solo a Parigi sospettati di progettare attentati contro uomini politici filo-dialoganti con l’Islam e anche contro le tante moschee presenti sul territorio francese. Gli agenti dell’antiterrorismo Sdat e della direzione generale per la sicurezza interna (Dgsi) hanno condotto una lunghissima indagine prima di arrivare alla retata che promette di avere anche altri seguiti nei prossimi mesi con la tutela e la sicurezza minacciate purtroppo non solo dai terroristi filo-Isis ma anche dal terrorismo nero che dalle frange più estreme della destra minacciano una parte della popolazione francese. «Il gruppo aveva creato una struttura, ben radicata, pronta ad azioni violente ritenute "terroristiche" dalle autorità francesi», spiega l’Ansa riportando la notizia dei 10 fermi in tutta Francia.

IL TERRORISMO DI DESTRA

Tutta la rete è orientata e legata a Logan N., un individuo arrestato a fine giugno mentre stava per progettare un attentato contro i musulmani francesi: stando a quanto raccolto e prodotto dalla tv francese BFM-TV, tutti gli individui compreso Logan sono legati ad ambienti di estrema destra. Confermati, tra gli obiettivi della presunta cellula, anche uomini politici e moschee: non deve stupire il livello e l’origine di questo terrorismo, dato che gli ultimi due anni in Francia hanno risvegliato quelle frange mai del tutto sedate della popolazione contro il fattore immigrazione, la povertà sempre più devastante e le condizioni del lavoro che non solo in Italia sono realmente preoccupanti. Una malsana ideologia semi-fascista rischia di dare prova, come già avvenuto nel passato, ad un terrorismo di “reazione” anche in Francia: dal Bataclan ai tanti altri attentati avvenuti in questi ultimi mesi hanno avuto come ennesima dannosa conseguenza la reazione ideologica ed estremista di chi vorrebbe farla “pagare” ai musulmani ed islamici di Francia. Tutti, anche quei tanti (quasi tutti) innocenti.

