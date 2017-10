TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord: “crisi nucleare anche domani”, e ricompare la Cina..

Terza guerra mondiale, ultime notizie di oggi 18 ottobre 2017: Corea del Nord, la crisi e le minacce, "pronti a guerra nucleare in qualsiasi momento". La Cina torna a parlare

18 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Xi Jinping (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. All’Onu, come potete leggere qui sotto, la Corea del Nord ha di fatto dato un ultimatum: o gli Usa la piantano con le provocazioni oppure la terza guerra mondiale (e nucleare) ci sarà. Di contro, Trump ha fatto lo stesso con i suoi alleati, dando un contro ultimatum a Pyongyang: un segno importante, da non sottovalutare, è pero arrivato dal vicesegretario di Stato americano John Sullivan, in visita a Tokyo, «Resta però aperta la possibilità di un negoziato diretto con la Nord Corea, la speranza rimane»; Putin e Seul spingono per questo soluzione, la stessa in teoria anche della Cina che nelle ultime settimane è calata in un silenzio preoccupante, anche davanti alle provocazioni lanciate dal dittatore nordcoreano (suo importante partner commerciale, va sempre ricordato). Ebbene, ieri i vertici del partito comunista di Pechino sono finalmente tornati a commentare le tristi vicende legate alla crisi nucleare nel Pacifico: lo ha fatto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang in una conferenza stampa. «Una guerra nucleare nella penisola coreana non è nell’interesse di nessuno, la parte cinese spera ancora che tutte le parti siano in grado di mantenere la moderazione e possano fare più sforzi per ridurre la tensione nella regione, per tornare al percorso negoziale, invece di provocarsi l'un l'altro». Ora non resta che osservare quanto e come l’Onu intenderà intervenire per “freddare” la crisi tra Corea del Nord e Usa: propaganda a parte, non vi è da scherzare con i missili nucleari pronti ad essere lanciati.

COREA DEL NORD, BRACCIO DI FERRO CON GLI USA

La Corea del Nord e i suoi proclami: come sempre in questa terza guerra mondiale a pezzi e frammenti, entrare nelle pieghe delle dichiarazioni e delle provocazioni è sempre molto complesso e bisogna riuscire a distinguere tra propaganda e comunicazione “reale” per capire le vere intenzioni del regime di Pyongyang (ma non solo, vale uguale anche per Cina, Russia e Usa). Questa volta dunque desta attenzione l’affermazione del vice rappresentante permanente della Corea del Nord all’Onu (riportato da Sputnik.News). In sostanza, secondo il diplomatico il governo di Kim Jong-un è pronto a sostenere il programma di distruzione completa delle armi nucleari in tutto il mondo. Ma, ovviamente, c’è il solito “distinguo”: «ci rifiutiamo però ora di perseguire la denuclearizzazione nel nostro Paese fino a quando vedremo la minaccia statunitense». Gli americani e le provocazioni di Trump sono sempre sul piatto delle accuse di Kim, come del resto avviene dalle parti di Washington nel medesimo modo: la diplomazia finora è ferma e non riesce ad evitare lo scontro, o almeno, finora vi è riuscita ma più per timore di conseguenze nucleari dei Paesi coinvolti che non per reali “conquiste” diplomatiche. «La situazione nella penisola coreana ha raggiunto un punto critico e una guerra nucleare può scoppiare in qualsiasi momento», spiega ancora il diplomatico nordcoreano, non certo il “top” delle speranze per il periodo di crisi che ci attende nei prossimi mesi.

