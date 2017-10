AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente mortale in A1 (ultime notizie, oggi 19 ottobre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 19 ottobre 2017 sulla viabilità. Nella giornata di ieri incidente mortale sull'A1 Milano-Napoli.

19 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Nella giornata di ieri purtroppo le autostrade italiane hanno scritto un'altra pagina di cronaca nera. C'è stato un incidente mortale sull'autostrada A1 Milano-Napoli. Questo si è verificato al chilometro 694, precisamente tra San Vittorie e Caianello in direzione Napoli. Purtroppo nell'incidente in questione, come riporta Leggo nella sua versione online, una persona ha perso la vita. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente in questione, ma sappiamo che sull'autostrada in questione si circolava su una sola corsia e si è arrivati a vedere due chilometri di coda. Una situazione un po' particolare che ovviamente porterà nella giornata di oggi ad approfondimenti per un incidente in cui dovrebbe essere rimasta coinvolta solamente un'autovettura. Non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda la giornata di oggi sul tratto in questione dove la viabilità dovrebbe essere nella norma.

AUTOSTRADE: CANTIERI E MALTEMPO

Sono stati diversi i problemi che sono accorsi nella notte sulle autostrade italiane come riportato dal portale istituzionale Autostrade.it che va consultato perché aggiornato sempre in tempo reale e pronto a portare consigli. Partiamo con i cantieri che sono stati aperti nella notte e che potrebbero far vivere dei disagi. Si parte dall'A3 Napoli-Salerno dove al chilometro 51.7 direzione Reggio Calabria dove sarà chiuso il tratto tra Cava de' Tirreni e Salerno fino alle ore sei. Si passa poi all'A24 Roma-Teramo dove al chilometro 136.6 direzione Superstrada Teramo Mare dove rimarrà chiuso per lo stesso orario quello tra Assergi e San Gabriele-Colledara. Si chiude il cerchio con l'A12 Genova-Livorno dove al chilometro 48.7 direzione Rosignano rimarrà chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri Levante. Per quanto riguarda il maltempo le situazioni complicate saranno legate solo ed esclusivamente alla nebbia che colpirà la Pianura Padana nella mattinata e ridurrà sensibilmente la visibilità.

