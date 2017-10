Catalogna/ Video, è il giorno della verità: indipendenza o marcia indietro di Puigdemont?

Catalogna, oggi 18 ottobre 2017 alle ore 10.00 la scadenza dell’ultimatum lanciato dal governo di Madrid sulla proclamazione di indipendenza: nasce la Repubblica catalana?

Catalogna, referendum e dichiarazione d'indipendenza (LaPresse)

Catalogna, oggi giovedì 18 ottobre 2017 è il giorno della verità. Alle ore 10:00 scadrà l’ultimatum di Madrid e potrebbero aprirsi scenari clamorosi secondo quanto rivelato da Mireia Boya, capogruppo della sinistra della Cup: se allo scadere dell’ultimatum il governo della Spagna deciderà di applicare l’articolo 155 della Costituzione, il fronte indipendentista potrebbe proclamare la Repubblica catalana, una proclamazione che potrebbe intervenire nei prossimi giorni. L’applicazione dell’articolo 155 dipenderà molto dalla decisione di Carles Puigdemont, leader catalano: Mariano Rajoy ha chiesto elezioni anticipate alla Generalitat di Barcellona. Difficilmente Puigdemont farà marcia indietro, con l’agenzia Efe che ha sottolineato come il premier della Catalogna abbia scartato l’ipotesi di un voto anticipato. Senza un passo indietro di Puigdemont, l’articolo 155 è pronto a passare all’esame del Senato: allo scadere dell’ultimatum la Moncloa ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri sottolinea La Stampa.

CATALOGNA, TUTTO RUOTA ATTORNO ALL’ART. 155

La tensione tra Madrid e Barcellona è alta, Mariano Rajoy è pronto ad impugnare l’articolo 155 della Costituzione spagnola, che prevede il commissariamento della Catalogna. Come sottolinea El Pais, però, il commissariamento del governo autonomo non partirà immediatamente: potrebbero passare alcuni giorni, con il voto in Senato a rallentarne l’applicazione. Tutto, come già detto, dipenderà anche dalle intenzioni di Carles Puigdemont, che potrebbe convocare elezioni anticipate. Uno degli aspetti principali di questo articolo è il controllo delle finanze della regione autonoma, oltre che a decidere di sciogliere il Parlamento. Il premier catalano, però, dovrà fare i conti anche con delle tensioni interne al fronte separatista. Ore caldissime tra Barcellona e Madrid, con la minaccia articolo 155 che incombe: la sua applicazione costituirebbe un precedente storico, mai nella storia il governo di Madrid ha deciso di ricorrervi. Attesi aggiornamenti, prevista una nuova ondata di persone per le ramblas di Barcellona...

IL VIDEO DELLA DISCORDIA

Nel frattempo, sono scattate le manette per due membri del fronte indipendentista: parliamo di Jordi Cuixart e Jordi Sanchez, rispettivamente leader del movimento radicale indipendenstista Omnium Culturale e leader dell’Assemblea Nazionale Catalana. Tutto per colpa di un video: “Aiutate la Catalogna, salvate l’Europa”, visualizzato da centinaia di migliaia di persone. I due catalani sono stati arrestati con l’accusa di sedizione, il video ha scatenato le ire di Madrid in particolare per il monologo finale di una ragazza, esponente della popolazione europea: “Noi catalani abbiamo sempre lottato per i diritti sociali: per la salute pubblica, per l'educazione e per i diritti delle donne. Siamo dei pacifisti. E l'abbiamo dimostrato al mondo intero attraverso manifestzioni di massa.

Ora tutti questi valori sono in pericolo”, riporta Il Giornale. Anche Carles Puigdemont ha commentato la notizia dell'arresto di Cuixart e Sanchez: "Pretendono di incarcerare le idee, invece rafforzano il nostro bisogno di libertà", le sue parole su Twitter.

