GLI ILLUMINATI/ Video, la nuova teoria del complotto: un 64enne fa una strage senza ragione? No...

Strage di Las Vegas, spuntano fuori alcune idee complottistiche su internet con tanto di video. A finire nell'occhio del ciclone ci sono, tanto per cambiare, gli illuminati.

19 ottobre 2017 Francesco Agostini

La strage di Las Vegas continua a fare rumore (La Presse)

La strage di Las Vegas perpetrata da Stephen Paddock continua a far parlare di sé. Questa volta sono le famose teorie del complotto a prendere il sopravvento, che ricondurrebbero tutti gli omicidi efferati niente meno che alla famosa setta degli Illuminati. Un classico, oseremmo dire, visto che gli Illuminati (e spesso anche la Massoneria) vengono tirati in ballo quando accade qualcosa di losco o comunque di poco chiaro. Questa volta a diffondere le teorie complottistiche è Sheila Zilinsky, che scrive su un giornale statunitense chiamato Weekend Vigilante, usando toni certi e corroborando il tutto con un video che vi riproponiamo qui sotto. La donna ha parlato, nello specifico, di sacrificio rituale che gli Illuminati avrebbero richiesto di fronte ai loro idoli come la sfinge, la piramide e l'obelisco. Una coincidenza questa decisiva per Sheila Zilinsky, che porterebbe alla quasi certezza di un attentato di stampo complottistico da parte degli Illuminati. Questa setta è famosa per avere al proprio interno personaggi di spicco del mondo commerciale e politico che, con la loro grande influenza, controllerebbero il mondo intero.

SACRIFICIO RITUALE?

Se le parole di Sheila Zilinsky possono far sorridere o quanto meno storcere il naso, ci pongono davanti una realtà esistente come quella degli Illuminati. Questa setta non nasce certo nei tempi recenti ma fonda anzi le sue radici nel '700, quando fece per la prima volta la sua comparsa. Da sempre gli Illuminati hanno come propri simboli elementi presi da religioni pagane o dalla mitologia in generale. Tanto per fare due esempi, ricordiamo l'Occhio di Rah e la civetta di Minerva, solo per citarne i più famosi. A forza di parlarne, anche la televisione, il cinema e i libri sono stati costretti a citarli in più di un'occasione: ne parla Dan Brown nel famoso libro Angeli e Demoni, da cui è stato tratto un fortunato film con Tom Hanks e ne parla anche Adam Kadmon in alcuni suoi testi e programmi. Più concretamente, però, è possibile che il gesto di Paddock sia solo ed esclusivamente quello di un folle e niente più. Molto spesso, la soluzione più semplice è la migliore ed anche quella più concretamente verosimile. Su internet, purtroppo, di frequente si scambiano fandonie per cose vere.

L'ISIS

Le teorie del complotto e i complottisti non terminano mai di stupire. Se da una parte abbiamo Sheila Zilinsky che grida al sacrificio rituale degli Illuminati, dall'altra abbiamo chi crede fermamente che la strage di Las Vegas non sia altro che l'ennesimo attacco terroristico islamico. Il politico statunitense Wayne Allyn Root, infatti, ha parlato, secondo il sito internet newsweek.com, di attacco terroristico musulmano. Una dichiarazione forte e decisa, corroborata da un tweet energico 'alla Donald Trump'. L'uomo ha poi specificato di voler pregare per le vittime di Las Vegas coinvolte in quello che, sempre secondo lui, sembrerebbe l'ennesimo attacco dell'Isis alla civiltà occidentale. Allo stesso modo che per il sacrificio rituale degli Illuminati e quant'altro, anche questo sembra essere la solita caccia alle streghe, un tentativo goffo di spostare l'attenzione su un reale problema che affligge gli Stati Uniti d'America: la libera circolazione delle armi da fuoco. Fino a che non si risolverà questo problema (cosa difficile viste le idee di Trump), gli U.S.A. saranno sempre vulnerabili da attacchi di questo tipo.

