Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto, 19 ottobre: i numeri vincenti! Video (conc 125/2017)

Il concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di questa sera sta per rivelarci i premi che verranno messi in palio e quale delle regioni d'Italia riuscirà a registrare il maggior numero di vincite. Non sono infatti solo gli appassionati della Sisal ad entrare in competizione per conquistare i primi posti sul podio, ma anche le città ed i territori di provenienza. L'estrazione di oggi potrebbe infatti scegliere di destinare maggiore fortuna al Nord, in seguito al primato conseguito dalla provincia di Legge nell'ultimo concorso del 10eLotto. Il primo posto sul podio è stato conquistato da Maglie, grazie ad una schedina vincente di un fortunello che ha realizzato un 10 da 2,5 milioni di euro e con opzione Oro su modalità frequente. La vittoria ha permesso inoltre all'appassionato di scalare la vetta della classifica generale di quest'anno, posizionandosi a pari merito con la vincita di Andria realizzata lo scorso gennaio. In totale, le vincite del 10eLotto hanno inoltre superato i 31,7 milioni di euro solo nell'ultimo appuntamento. Meno corpose invece le vincite del Lotto, che nella precedente estrazione hanno regalato tanta fortuna ad un giocatore della provincia di Latina. A Priverno sono stati infatti indovinati i numeri vincenti sulla ruota di Venezia, con un bottino di più di 50 mila euro. Al secondo posto si trova invece la vincita di 23.750 euro registrata nella provincia di Vicenza, a Caldogno, mentre al terzo posto troviamo Genova grazie ad un vincitore che ha centrato il premio da 15.250 euro. Nell'ultima estrazione, il più storico dei giochi Sisal ha inoltre distribuito premi per un valore di 6,9 milioni di euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il gioco del Lotto è pronto ad alzare il sipario su una nuova estrazione, che questa sera permetterà a tanti italiani di realizzare i propri sogni di gloria. Le vincite rimangono sempre disponibili per tutti gli appassionati del gioco Sisal, ma il podio può essere raggiunto davvero solo da pochi fortunelli. Alcuni giocatori scelgono tra l'altro di giocare più di una schedina per aumentare le proprie probabilità di raggiungere il traguardo finale, anche se in questo caso diventa ancora più difficile riuscire ad individuare i numeri da giocare. Abbiamo scelto quindi anche per oggi una nuova notizia da sottoporre alla lente di ingrandimento della smorfia napoletana, che ci svelerà i numeri da giocare. Sembra che un recente studio possa mettere in dubbio i padroni di animali che hanno l'abitudine di dormire con i propri cani. Secondo una ricerca, sembra infatti che quanto il cane dorme sul nostro letto abbassi la qualità del sonno del padrone, dato forse riconducibile ad un maggiore movimento dell'animale nelle ore di sonno. Non esiste tuttavia una differenza fra chi ha l'abitudine di lasciare l'animale all'esterno della propria camera da letto: il dato riguarda solo se il cane dorme sullo stesso letto del padrone oppure no. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il cane, 6, il letto, 4, il sonno, 60, la camera, 58, e la ricerca, 76. Come Numero Oro scegliamo invece la qualità, 11.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Il nuovo appuntamento con il SuperEnalotto rimetterà di nuovo in palio il suo Jackpot, che nell'estrazione di questa sera si avvicinerà ai 48 milioni di euro. Le vincite continuano a registrare l'assenza della sestina più fortunata, così come quella delle altre quote maggiori. Per la gioia di tutti i giocatori, rimangono tuttavia in ballo le altre quote minori, che nell'ultimo concorso del gioco Sisal hanno permesso a diversi appassionati di conquistare vette importanti. Il calo tuttavia si è fatto sentire ancora una volta, anche se in linea generale la statistica evidenzia un equilibrio per tutte le quote rispetto all'incontro precedente. Il 4+ ha infatti superato appena la soglia di 24 mila euro, conquistati da due fortunelli, mentre il 5 ha messo in palio oltre 23 mila euro e li ha donati a sette giocatori. Rimane stabile il premio del 4, pari a 240,27 euro e centrato da 767 appassionati, così come il 3 non si è allontanato dal premio registrato in precedenza. 24.084 giocatori hanno infatti realizzato 21,64 euro a testa, mentre 345.165 vincitori si sono dovuti 'accontentare' dei cinque euro proposti dal 2. Un premio che ancora una volta si affianca a quello dello 0+, che ha concesso i suoi 5 euro a ben 23.428 vincitori. 10 euro invece per gli 11.698 appassionati che hanno indovinato l'1+ ed infine 100 euro per ciascuno dei 1.978 vincitori che hanno centrato il 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto sono già sulla pista del nuovo concorso di oggi, pronti a sfrecciare verso il Jackpot. Il bottino milionario potrebbe decidere infatti di assegnare la vincita più alta del gioco ad uno o più fortunati appassionati, anche se l'incognita verrà risolta solo a fine concorso. Nel dubbio meglio non lasciare nulla al caso e pensare già a come spendere la nostra vincita, vero tarlo che assilla ogni aspirante vincitore. Con l'aiuto di KickStarter, la nostra Rubrica ritorna al fianco del gioco Sisal per proporvi una nuova idea, che questa volta ci parla di ristorazione. La cucina infatti è un'abilità posseduta da pochi ma ambita da tutti e spesso ci si affida ai libri di ricette, blog a tema o anche alla televisione. Il progetto di Nomster Chef prevede invece una guida pratica da seguire passo passo ed in grado di permettere anche ai più piccoli di affrontare i fornelli senza alcun timore. Anche i bambini potranno così partecipare alla cucina di mamma e papà in modo attivo e divertente, riuscendo ad accrescere tante abilità collegate al mondo della ristorazione e della manualità. Il goal da raggiungere in 14 giorni è di 10 mila dollari, già superato in queste ultime ore. Aspettate i numeri vincenti? Ancora un attimo di pazienza e scopriremo tutto sul nuovo concorso!

