METEO/ Sole un po' ovunque, persistente la nebbia in Pianura Padana (oggi, 19 ottobre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 19 ottobre 2017. Continua uno splendido autunno con sole un po' ovunque in Italia. Il problema persistente è la nebbia in Pianura Padana.

19 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

PREVISIONI METEO WEEKEND: CHE TEMPO FA?

Le previsioni del tempo ci parlano di un weekend che sarà bello a metà. Infatti se il cielo sarà bello come è stato in questo ultimo periodo per le giornate di venerdì e sabato, torneranno le forti precipitazioni autunnali nella giornata di domenica. Troveremo addirittura le prime nevi stagionali cadere su Valle d'Aosta e alta Lombardia, neve che però non dovrebbe attecchire perché cadrà mista alla pioggia. Il maltempo sarà circoscritto al settentrione andando a toccare scendendo più in basso solo il versante tirrenico dalla Liguria al Lazio passando per la Toscana. Sicuramente saranno molti i temporali, tanto che nel pomeriggio a nord-est potrebbe scattare anche l'allerta meteo per questo. Non dovrebbero esserci problemi di questo genere invece al centro-sud. Inoltre le temperature saranno alte un po' ovunque e il termometro non sembra essere destinato a scendere almeno per ancora diversi giorni.

UNO SPLENDIDO AUTUNNO ''ROVINATO'' SOLO DALLA NEBBIA IN PIANURA PADANA

Continua ad essere un autunno splendido per quanto riguarda le previsioni del tempo. La giornata di oggi, giovedì 19 ottobre 2017, sembra essere più appartenere alla Primavera che all'Autunno con poche foglie secche e tanto sole ovunque. L'unico problema persistente rimane quello legato alla nebbia che colpirà anche oggi la Pianura Padana a iniziare dalle prime ore della mattinata. La situazione diventerà peggiore nel pomeriggio quando la nebbia sarà invece sostituita dal cielo nuvoloso. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da sud verso nord senza creare troppi problemi. Le temperature minime saranno registrate nella prima mattinata a Bolzano con cinque gradi centigradi mentre le massime saranno attorno ai venticinque a Palermo. Sicuramente continuerà a fare caldo un po' ovunque e c'è da riflettere in merito a questo perché ci troviamo davvero molto vicini al mese di novembre.

