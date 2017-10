SANTA LAURA/ Onomastico e Santo del giorno: il 19 ottobre si celebra Santa Laura di Cordova

Il 19 ottobre si commemora santa Laura di Cordova, monaca del monastero di Santa Maria di Cuteclara. Durante l'occupazione musulmana della Spagna fu condannata a morte nell’anno 864.

19 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Onomastico e Santo del giorno: Santa Laura di Cordova

SANTA LAURA DI CORDOVA, LA SUA STORIA

Santa Laura di Cordova viene festeggiata dalla Chiesa Cattolica il 19 ottobre. Molto poco si sa della sua vita. Nacque in un anno imprecisato a Cordova da un'importantissima famiglia spagnola che da subito la iniziò alla fede nella Chiesa. Tuttavia, Laura si sposò ed ebbe delle figlie ma improvvisamente sia il marito che la prole morirono (non si conoscono le cause). Affranta dal dolore, Laura decise di abbandonare la vita mondana e di dedicarsi al Signore. Per questo motivo, decise di prendere i voti monastici e scelse il convento di Santa Maria di Cuteclara, proprio nelle vicinanze di Cordova, per iniziare la sua nuova vita. Badessa del convento era Sant'Aurea che fu per Laura un vero esempio di vita. Alla sua morte, nell’856, fu la stessa Laura a diventare badessa e iniziò a condurre il convento nella più rigida fede. In quegli anni, però, la Spagna era sotto il dominio musulmano che puntava alla completa islamizzazione di tutto il territorio spagnolo. Anche Laura venne punita per la sua profonda fede in Dio. Rifiutando pubblicamente di abiurare il cattolicesimo per convertirsi all'islamismo, Laura fu condannata a morte . Secondo quanto raccontato nel Martyrologium hispanicum, il 19 ottobre dell'864 venne martirizzata e uccisa in una botte piena di pece bollente. La sua agonia durò oltre tre ore.

PATRONA DEGLI STUDENTI

Anche se le notizie sulla sua vita sono poche e confuse, il culto di Santa Laura è particolarmente diffuso in Europa. Nell'iconografia più classica, Santa Laura viene rappresentata con foglie di lauro/alloro fra le mani. Proprio per questo, è considerata anche la patrona degli studenti e degli studiosi. Infatti, ancora oggi coloro che terminano il ciclo di studi più avanzato vengono definiti laureati. In tutta Europa sono presenti chiese e altri luoghi di culto a lei dedicati ma è sicuramente Cordova la città che la vide nascere e nella quale ci sono molte chiese in suo onore. Il 19 ottobre in molti quartieri della città andalusa vengono organizzate celebrazioni in suo onore che hanno come grande protagonista, ovviamente, l'alloro che con le sue foglie profumano tutte le strade.

GLI ALTRI SANTI E BEATI DI OGGI

Oltre a Santa Laura, oggi si festeggiano anche San Paolo della Croce, i Santi Canadesi, Beata Agnese, San Filippo Howard, San Gioele, Santi Lucio e Tolomeo, San Verano, San Grato di Oloron, San Giovanni de la Lande, Beato Giorgio.

