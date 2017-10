SMOG E BLOCCO AUTO/ Record a Milano e in Pianura Padana: le città a rischio

Smog e blocco auto, record a Milano e in Pianura Padana: allarme sulla qualità dell'aria nell'Italia Settentrionale, ecco le parole del ministro Galletti

Immagine di repertorio (LaPresse)

Smog e blocco auto, situazione delicata nell’Italia Settentrionale. L’astronauta itaiano Paolo Nespoi, in orbita attorno alla Terra, ha scattato una foto che rende alla perfezione la situazione meteo e ambientae in cui si trova il Nord Italia. Come riporta il Corriere della Sera, un “coperchio” di aria stagnante con elementi inquinanti preme su una zona che comprende Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Preoccupante, in particolare, la situazione che riguarda Milano e l'intera Pianura Padana: record di smog. Il rapporto Mal’aria di Legambiente ha rivelato che 24 centri urbani hanno superato i limiti di legge. In testa Torino, con l’amministrazione di Chiara Appendino che ha deciso di fermare i diesel euro 4 e imporranno temperature di 19 gradi nele case: lo stesso esempio è stato seguito da Piacenza, Modena, Reggio Emilia e Ferrara. A Milano, invece, gli impianti di riscaldamento restano spenti. Per contrastare l’emergenza, dunque, adottati in larga misura divieti e stop al traffico.

L’ALLARME DEL MINISTRO GALLETTI

Sulla situazione è intervenuto anche il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti: "La situazione non da quest’anno ma già da decenni. Devo dire che con quello che abbiamo messo in campo negli ultimi anni la situazione e’ sotto il profilo dell’inquinamento migliorata, ma non e’ ancora assolutamente un risultato sufficiente". Necessarie ulteriori misure per contrastare l'emergenza smog e inquinamento, con un avvertimento: "Lo dico con molta chiarezza: non ho la bacchetta magica, se l’avessi l’avrei già utilizzata, e non c’e’ un intervento che serva, ma una serie di interventi che messi in campo nello stesso momento da tutti i Comuni e da tutte le Regioni possono servire, ed e’ quello che abbiamo fatto". Un commento in particolare sul territorio della Padania, dal quale dipenderà molto il prossimo inverno: "Se il clima in pianura Padana non ci darà una mano - conclude il ministro Gian Luca Galletti - ci attendono un autunno e un inverno pesanti".

