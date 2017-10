TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Marche, sisma M 3.3 a Macerata (ore 10.20, 19 ottobre 2017)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV del 19 ottobre 2017: Marche, sisma M 3.3 in provincia di Macerata, nessun danno. Sicilia, scossa di M 2.7 in provincia di Trapani

19 ottobre 2017

Due forti scosse di terremoto sono avvenute questa mattina in rapida sequenza tra le 6 e le 7 provocando qualche lieve segnalazione e avvertimento della popolazione vicino all’epicentro: Centro Italia e Sicilia, le due consuete aree più attive a livello sismico del nostro Paese, sono le protagoniste di queste due ultime scosse di questo inizio giornata. Cominciamo dalla più forte, ovvero quella avvenuta alle ore 7.34 in provincia di Macerata: grado M 3.3 sulla scala Richter, ipocentro calcolato dal centro nazionale INGV a circa 9 km sotto il livello del terreno. Sul fronte dell’epicentro invece, i comuni coinvolti che comunque non hanno praticamente avuto alcun danno o conseguenza negativa dopo il terremoto, sono Castelsantangelo sul Nera, Montegallo, Montemonaco, Arquata del Tronto, Ussita, Norcia, Montefortino, Visso, Bolognola, Preci, Acquasanta Terme, Accumuli, Amandola, Comunanza, Palmiano, Roccafluvione.

SICILIA, SCOSSA DI M 2.7 A PETROSINO (TRAPANI)

Non solo centro Italia come dicevamo, anche la Sicilia è stata protagonista con un terremoto di grado M 2.7 sulla scala Richter, prodotto alle ore 6.16 nella provincia di Trapani: anche qui per fortuna non ci sono danni, conseguenze negative per persone, cose, strade e palazzi. Ipocentro calcolato e individuato dal centro INGV a circa 10 km sotto il livello del terreno, mentre sul fronte dell’epicentro i dati in mano all’INGV danno come comuni coinvolti che riguardano Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partano, Salemi, Santa Ninfa, Gibellina, Mazara del Vallo e Vita. Non vi sono state altre scosse sismiche e non è in corso uno sciame particolare con altre scosse di terremoto intervenute prima o dopo quella trapanese: sul centro Italia invece prosegue con bassa intensità lo sciame sismico sempre nelle province di Macerata, Rieti, Perugia, L’Aquila e Ascoli Piceno.

