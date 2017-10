Terza guerra mondiale/ L'Unione Europea ammonisce Kim Jong-un: "Stop a test nucleari e balistici"

Terza guerra mondiale, alta tensione tra Stati Uniti d'America e Corea del Nord: l'Unione Europea ammonisce Kim Jong-un, stop a test nucleari e balistici

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (LaPresse)

Terza guerra mondiale, nuovi aggiornamenti sull’alta tensione tra Stati Uniti d’America e Corea del Nord. Dopo l’ultimatum dato da Kim Jong-un all’Onu (o gli USA smettono di provocare oppure si aprirà lo scontro militare e nucleare), i leader dell’Unione Europea hanno deciso di prendere posizione: domani verrà chiesto alla Corea del Nord di terminare i test nucleari e balistici “in modo totale, verificabile e irreversibile” come riporta la Reuters. Dopo le sanzioni inflitte dal Consiglio “affari esteri”, il divieto totale di fare affari con lo stato del dittatore Kim Jong-un e il divieto totale di investimenti della UE, non è da escludere la pista che porta a nuove misure nei confronti della Corea del Nord, incluse le sanzioni nei confronti dei paesi non appartenenti all’Unione Europea che continuano a fare affari con Pyongyang. Continua dunque a tenere banco il clima torrido tra USA e Corea del Nord, con Russia ed Unione Europea alla ricerca di un compromesso al fine di evitare una nuova guerra mondiale.

ESERCITAZIONI USA-SEUL, IL COMMENTO DELL'ESPERTO

Negli ultimi giorni ha tenuto banco l’esercitazione navale congiunta Stati Uniti d’America-Corea del Sud al largo della penisola coreana, nel Mar del Giappone e Mar Giallo: nel primo caso le manovre navali hanno lo scopo di addestrare equipaggi ad attaccare le strutture militari chiave della Corea del Nord, le seconde hanno lo scopo di addestrare equipaggi a saper fronteggiare un attacco avversario. Sulla vicenda, ai microfoni di Radio Sputnik, è intervenuto l’esperto ATP Vladimir Terekhov: "Queste esercitazioni sono sia militari sia, soprattutto, politiche", riporta Sputnik news. Continua successivamente Terekhov: "Lo scopo principale delle manovre non è la Corea del Nord, che è in tutto di questo conflitto, in tutta questa confusione nella penisola coreana è piuttosto una piattaforma e l'occasione per il gioco globale tra i due principali attori: gli Stati Uniti e la Cina". Non la Corea del Nord dunque: le esercitazione si rifanno alla pressione sulla Cina: “Gli americani persistentemente vogliono coinvolgere la Cina nel risolvere il problema della Corea del Nord…”.

© Riproduzione Riservata.