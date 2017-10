Uomo si getta sotto la metro/ M2, sospesa linea Verde per tentato suicidio alla stazione Udine

Uomo si getta sotto la metro a Milano, presunto tentato suicidio: sospesa la circolazione della linea M2, non si conoscono ancora le condizioni della persona travolta

Uomo si getta sotto la metro a Milano, tragedia nel pomeriggio alla fermata Udine della linea verde M2. L’episodio, come riporta Atm (società pubblica di proprietà del Comune di Milano che amministra il trasporto pubblico), è accaduto attorno le 15.40/15.45: presunto tentato suicidio, una persona si è buttata sui binari poco prima dell’arrivo di un metro alla fermata Udine. Al momento non sono note le condizioni della persona: sul posto sono intervenute subito un’ambulanza e una automedica, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti di Polizia. Atm sottolinea che la circolazione della linea m2 è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Cimiano e Caiazzo, in attesa che i sanitari prestino soccorso alla persona e che le Autorità predisposte svolgano tutte le attività necessarie per poter ripristinare il servizio. Nelle prossime ore la situazione verrà ripristinata, in attesa di aggiornamenti sulla persona travolta dal tram e in questo momento soccorsa tempestivamente dall'ambulanza.

Situazione in evoluzione dunque, con Atm che ha subito predisposto un’alternativa per i viaggiatori: istituito un collegamento sostitutivo con bus nella tratta interrotta in attesa del ripristino del regolare servizio. Ricordiamo che la stazione di Udine è un luogo di interscambio con autobus urbani ed extraurbani. Attualmente alla stazione di Udine sono presenti assistenti alla clientela che indicano ai viaggiatori le modalità alternative di viaggio, con annunci sulla situazione sul web (sul canale Twitter @Atm_informa) ma anche in metropolitana e dintorni. "#M2: sospesa tra Caiazzo-Cimiano (tentato suicidio). Bus di collegamento attivi. Alternative: #bus53 e #bus81" e "#M2: sospesa tra Caiazzo e Cimiano (tentato suicidio). Bus sostitutivi attivi nella tratta non servita.", questi gli ultimi due messaggi pubblicati su Twitter da Atm. Attesi aggiornamenti dunque, sia sulle condizioni del presunto suicida, sia sul ripristino del regolare servizio della linea verde M2 di Milano.

#M2: sospesa tra Caiazzo e Cimiano (tentato suicidio). Bus sostitutivi in arrivo nella tratta non servita. — ATM informa (@atm_informa) 19 ottobre 2017

