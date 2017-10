ANGELI CUSTODI/ Santo del giorno, il 2 ottobre si celebrano i messaggeri divini

Gli Angeli Custodi

STORIA DEGLI ANGELI CUSTODI

Il 2 Ottobre è la festa degli Angeli Custodi. L'angelo custode, secondo la tradizione cristiana, è un'entità che ha il compito di stare accanto e di guidare la vita di una persona, aiutando quest'ultima nei momenti difficili e avvicinandola sempre più a Dio. Gli Angeli Custodi hanno illuminato le esistenze di molti Santi e in diversi Paesi sono stati oggetto di grande devozione. La tradizione precristiana ha considerato questi spiriti celesti come coloro che controllavano alcuni fenomeni naturali, come ad esempio la neve, ed è arrivata anche ad identificarli con le stelle fisse. Il Cristianesimo ha ereditato la figura degli Angeli dalla religione ebraica, che li considerava un anello intermedio tra il Creatore e l'uomo. Costoro erano il simbolo della trascendenza divina, che vivevano intorno a Dio, a dimostrazione del potere regale di quest'ultimo. Nell'Antico Testamento, ci sono scritti i compiti ben precisi di queste creature, che sono quelli di guidare l'uomo e la donna e di proteggerli, comunicando loro la volontà divina. Nel Vangelo di San Matteo si parla poi di una custodia non esclusiva di ogni uomo ad un angelo. La fede in questi messaggeri divini è ribadita inoltre nel Catechismo della Chiesa Cattolica e per il cattolicesimo queste figure permettono all'uomo di realizzare totalmente il disegno di Dio.

In aggiunta, chi prega con fiducia queste creature celesti, può ricevere dei consigli utili, con i quali può indirizzare in maniera positiva le proprie scelte di vita quotidiana. Come abbiamo già visto, parecchi Santi hanno stretto un solido legame con il proprio Angelo custode. Tra questi sono da ricordare San Pietro, San Francesco d'Assisi, San Tommaso d'Aquino e San Pio da Pietralcina. Diversi Pontefici infine, come Papa Francesco, hanno affermato con decisione di credere nell'esistenza di questi spiriti celesti.

I FESTEGGIAMENTI DEDICATI A LORO

Gli Angeli Custodi sono considerati i protettori di Fondachelli-Fantina, che è una borgata in prossimità di Messina. Il 30 Settembre, nella Chiesa dei SS. Angeli Custodi di questa contrada siciliana, si può assistere ad una cerimonia religiosa, dove si rende omaggio a queste figure celesti benedette. Poi, una statua degli Angeli Custodi viene portata fuori dalla Parrocchia e si scoppiano dei botti multicolori in segno di ringraziamento. Il simulacro viene poi portato in processione da alcuni giovani in abito bianco e con alcuni fazzoletti celesti al collo. Fondachelli-Fantina, il 30 Settembre, accoglie pure dei mercatini che attirano molti turisti e dove vengono esposte delle gustose pietanze, come la pasta alle alici e la provola dei Nebrodi.

I PROTETTORI DI FONDACHELLI-FANTINA

Fondachelli-Fantina è una borgata situata in Sicilia, in cui la popolazione supera di poco le mille persone. Questo posto sorge tra i Monti Nebrodi e i Monti Peloritani. Il nome del borgo deriva da fondaco, che era una caratteristica abitazione che nel Medioevo veniva usata come magazzino. Il termine poi è stato utilizzato per indicare il quartiere dove sorgeva la Chiesa. In questa contrada siciliana c'è appunto la Parrocchia dei Santissimi Angeli Custodi. La scultura degli Angeli Custodi, che viene portata in processione, si dice che sia stata un dono degli abitanti di Giarre. In questo comune, la notte di Natale, è usanza accendere un fuoco, chiamato Lumiaja, per riscaldare il piccolo Gesù appena nato.

RICORRENZE DEL 2 OTTOBRE: SANTI E BEATI

Accanto agli Angeli Custodi, il 2 Ottobre si ricordano: Sant'Anna di Kašin, Santa Jeanne Émilie de Villeneuve e San Beregiso. Le anime beate del 2 Ottobre sono: Szilárd Ignác Bogdánffy e Alfonso del Rio.

