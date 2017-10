AUGURI FESTA DEI NONNI 2017/ Frasi, sms e immagini divertenti: le idee per ringraziarli (oggi 2 ottobre)

Auguri Festa dei Nonni 2017

In concomitanza con la festa cattolica che celebra gli Angeli Custodi, oggi 2 ottobre ricorre la Festa dei Nonni 2017, durante la quale ricordare ancora un volta l'importanza del ruolo svolto da queste figure all'interno delle famiglie e dalla società. Inutile ribadire come i nostri nonni andrebbero celebrati e festeggiati tutti i giorni nonostante, spesso, i giovani di oggi siano sempre più occupati nelle loro faccende tanto da dimenticarsene. Quale occasione migliore, dunque, per manifestare il proprio affetto con degli auguri speciali, sentiti e soprattutto sinceri? Non è semplice esprimere i propri sentimenti a parole, soprattutto nei confronti di nostri familiari, ma nella giornata dedicata alla Festa dei Nonni sarebbe bello compiere un piccolo sforzo ed aprire il cuore dedicando una frase o magari un lavoretto, sia esso un disegno o un oggetto realizzato da noi a mano, da destinare ai nostri adorati nonni. A seconda dell'età e del carattere dei cari nonnetti, i nipotini (anche quelli meno piccoli) potranno sbizzarrirsi con frasi, sms, aforismi divertenti o affettuosi, in grado in ogni caso di strappare un sorriso.

COME OMAGGIARLI CON SIMPATIA E TENEREZZA

I nonni di oggi sono decisamente più tecnologici ed al passo con i tempi rispetto al passato. Ecco allora che nella giornata dedicata alla loro festa potrete decidere di sorprenderli con un sms di auguri, messaggi WhatsApp ma anche stati e video per Facebook. Se volete destinare un messaggio carico di tenerezza ed affetto, ecco un esempio: "I più dolci sonni sono quelli che fai tra le braccia dei nonni, in voi custodisco i miei più preziosi sogni!". Per tanti nipotini non più giovanissimi, avere ancora i propri nonni è un'immensa fortuna. Ecco come esprimere la propria stima e rivelare loro quanto siano indispensabili nelle nostre vite: "Alla migliore donna che esiste, mia forza e colonna, tanti auguri dolce nonna!". Se volete farli sorridere di gusto, ecco ancora una frase da inviare via sms: "I nonni sono dei giovanotti un po' vintage e voi fra tutti non sarete mai fuori moda!". Spesso complici dei loro nipoti, pronti persino a custodire segreti e marachelle, ecco l'sms giusto per ringraziarli: "Grazie perché mi date sempre… quello che mamma e papà non vogliono! Buona festa dei nonni 2017!". Potrete poi decidere di dedicare ai vostri amati nonni un bel video, magari da condividere su Facebook, con canzoni, immagini e poesie a loro destinati.

