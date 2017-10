AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: maxi coda sulla San Stino-Cessalto (ultime notizie, 2 ottobre)

Traffico - La Presse

Il lunedì mattina è come sempre una giornata di grande caos su strade ed autostrade italiane. Riprende il ritmo dopo il week end di riposo e normalmente la circolazione dei mezzi si intensifica sin dalle prime ore del giorno. A contribuire poi a rendere più difficile la viabilità sono i numerosi incidenti stradali che si registrano. L'ultimo, segnalato da VeneziaToday, vede coinvolti due mezzi pesanti nell'ambito di un tamponamento che è avvenuto questa mattina, intorno alle 11:30 nel tratto di strada tra San Stino (Venezia) e Cessalto (Treviso). Al momento dei soccorsi, i veicoli che viaggiavano sul medesimo tratto hanno incontrato non poche difficoltà a transitare in corsia di sorpasso. L'incidente ha causato incolonnamenti fino a 6 chilometri che hanno richiesto l'intervento degli ausiliari di Autovie Venete al fine di gestire la situazione del traffico. Ancora un incidente stradale, questa volta sulla A1 Firenze-Roma, all'altezza del km 451.4 si è verificato poco fa. Come riporta il portale Autostrade per l'Italia, la coda registrata al momento è di 2 km tra Attigliano e Orvieto.

TRAFFICO AUTOSTRADE E CODE

Situazioni di traffico intenso sulla viabilità ordinaria con code a tratti sono state registrate questa mattina, 2 ottobre, anche sul tratto di autostrada della Milano-Sesto San Giovanni, nel tratto di autostrada A4 Torino-Brescia, all'altezza del km 136.4 in direzione Trieste. La circolazione è apparsa particolarmente congestionata nel tratto tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni dove il traffico è stato intenso. Ulteriori code in questo esordio di settimana nonché nel primo lunedì del mese sono state evidenziate sempre dal portale ufficiale di Autostrade per l'Italia anche sulla tangenziale di Napoli, in entrambe le direzioni con code in uscita a Arenella ma anche sulla autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo. Qui la maggiore congestione del traffico è stata registrata all'altezza del km 7.3 in direzione Tangenziale Est con coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

