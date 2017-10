ISIS NEWS/ Marsiglia e Canada, con i due attentati lo Stato Islamico è tornato? E si teme per Las Vegas..

Isis news (LaPresse)

L’Isis sembra davvero tornato: i due attentati avvenuti in una domenica terribile per la comunità internazionale, in Francia a Marsiglia e in Canada ad Edmonton, hanno di colpo riacceso l’incubo mai del tutto spento del terrorismo jihadista in Europa e nel mondo. In generale, contro l’Occidente: il camion sulla folla durante un evento sportivo e le due donne accoltellate e uccise alla Stazione di Saint Charles hanno purtroppo la firma - per la Francia sicura, per il Canada molto probabile - dello Stato Islamico che a due giorni dalle nuove parole diffuse del loro Califfo (mentre si cerca di capire se è ancora vivo oppure no) hanno di fatto scatenato la mano nera del terrorismo contro l’Occidente, ancora una volta. L’Isis ha rivendicato l’attentato di Marsiglia con gli investigatori che hanno rivelato come il killer sia stato rilasciato dopo un arresto proprio nel giorno dell’attentato: lo sconosciuto, armato di coltello, ha pugnalato due ragazze alla fermata Saint-Charles ed è stato subito braccato e ucciso dai militari presenti nella stazione. Le indagini dovranno giudicare se si tratti davvero di Isis, ma la firma di rivendicazione seppur non significhi “garanzia” rappresenta un’inquietante quasi-certezza.

ORA SI TEME ANCHE PER LAS VEGAS

In Canada poi è stata ritrovata sul camion lanciato sulla folla una bandiera nera dell’Isis, anche se resta un atto terroristico ancora tutto da comprendere per gli inquirenti entrati subito in azione: un poliziotto preso a coltellate e un gruppo di persone falciato dal furgoncino noleggiato qualche ora prima, per fortuna solo feriti e un movente ancora poco chiaro per l’attentatore arrestato. «La polizia non ha diffuso il nome del sospettato, che non è ancora stato formalmente accusato, ma ha detto che una bandiera dello Stato Islamico (o ISIS) è stata ritrovata in uno dei due veicoli usati per gli attacchi e che sta considerando di formalizzare accuse di terrorismo e di tentato omicidio», spiega il Post segnalando come in effetti al momento il terrorismo sia una ipotesi, ma non l’unica. Intanto però si trema per quanto avvenuto questa mattina (ora italiana) negli States, a Las Vegas durante un concerto ed evento country: nei pressi del Mandalay Bay Casino si è verificata una sparatoria drammatica con morti e feriti. In particolare, alcuni uomini armati abbiano aperto il fuoco contro la folla durante un concerto country. Gli assalitori avrebbero agito da alcune finestre dell'hotel Mandalay, sullo strip di Las Vegas provocando almeno due morti e decine di feriti. Non ci sono ovviamente ancora notizie di rivendicazioni o particolari ipotesi aperte: si tratta di un attentato e questo è chiaro, ma non è detto sia imputabile allo Stato Islamico. Di certo, il timore che l’Isis possa aver di nuovo comunicato a far sentire la propria “voce” è altamente ipotizzabile.

