NOEMI DURINI/ Chiesta la perizia sulla capacità di intendere del giovane Lucio

Noemi Durini, chiesta la perizia sul fidanzato (LaPresse)

Il giovane Lucio, ex fidanzato di Noemi Durini e reo confesso, al momento dell'efferato omicidio era capace di intendere e di volere? Su questa domanda si sono interrogati a lungo sia i giudici che l'opinione pubblica, avendo ancora poco chiaro il tracciato mentale del diciassettenne. Che nella sua mente ci sia un problema è più che ovvio visto l'efferato omicidio e il tipo psichico considerato come borderline. Nonostante questo, comunque, solo oggi si è arrivati a chiedere in via del tutto ufficiale una perizia sulla sua mente per far luce su alcuni punti ancora irrisolti. Anna Carbonara, pm del Tribunale dei minori di Lecce, secondo l'Ansa, ha depositato una richiesta di incidente probatorio dato che si intende procedere a una perizia per capire se Lucio era capace di intendere e di volere mentre dava seguito all'orrendo delitto. La situazione dell'omicidio Durini, quindi, potrebbe evolversi verso destinazioni che sembravano improbabili fino ad ora ma che, a questo punto, diventano del tutto plausibili. I legali di Lucio saranno certamente contenti: erano stati proprio loro i primi a paventare questo possibile sbocco legale.

SPUNTA LA LETTERA DI UN PARENTE PER LUCIO

Mentre la vicenda Noemi Durini fa il suo corso, l'ex fidanzato e omicida si trova in carcere ad aspettare. Proprio in prigione il ragazzo ha ricevuto la lettera affettuosa di una parente, di cui sappiamo solo che è una donna, mentre è ignoto il grado di parentela. La donna, con parole toccanti e ricche di affetto, ha ricordato come era Lucio da piccolo, un ragazzo irruento che 'non faceva i compiti e strappava le pagine del proprio diario', salvo poi confessare tutto. Oltre ai ricordi, comunque, la donna si è anche appellata con sentimento al ragazzo affinché lui per primo faccia chiarezza su questa vicenda. 'Tu devi dirci cosa è successo', ha scritto la donna, che ha poi aggiunto, cercando di cogliere i veri sentimenti del ragazzo per farlo parlare, 'ti abbiamo sempre voluto bene'. L'ennesima dimostrazione di affetto per questo ragazzo malato, che ha compiuto un terribile omicidio ma di cui non sembra pentirsene, in fondo. Per il momento le indagini continuano e certamente la perizia sarà un elemento in più per valutare serenamente l'intera vicenda: bisogerà attendere parecchio prima che sia fatta luce.

