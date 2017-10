SPARATORIA A LAS VEGAS/ Video, strage durante concerto country: almeno 2 morti e 20 feriti (ultime notizie)

Sparatoria a Las Vegas (Twitter)

Ancora una notizia terribile che giunge dagli Stati Uniti dove a Las Vegas, nei pressi del Mandalay Bay Casino si è verificata una sparatoria drammatica con morti e feriti. Dalle prime informazioni che giungono in questi minuti, rese note da RaiNews, pare che alcuni uomini armati abbiano aperto il fuoco contro la folla durante un concerto country. Gli assalitori avrebbero agito da alcune finestre dell'hotel Mandalay, sullo strip di Las Vegas provocando almeno due morti e decine di feriti. Numerose le persone che si erano radunate sotto l'hotel per ascoltare le performance che provenivano dal festival di musica country, il Route 91, che era in corso proprio nelle vicinanze. La Bbc parla di "almeno un uomo armato" che avrebbe aperto il fuoco contro la folla presenza a un concerto. Un testimone ha dichiarato di aver sentito "decine di colpi di armi automatiche". Dai video che circolano in rete in questi attimi, non si esclude che le armi usate per l'assalto siano dei mitra. Una portavoce dell'University Medical Center, Danita Cohen, ha confermato l'arrivo in ospedale di diverse persone rimaste ferite a causa di colpi di arma da fuoco.

UN SOSPETTATO ABBATTUTO DALLA POLIZIA

Le notizie sulla sparatoria che si è verificata pochi minuti fa a Las Vegas sono ancora frammentarie ma il bilancio delle vittime che giunge dai media locali appare tutt'altro che confortante. La Polizia locale è intervenuta tramite Twitter chiedendo di evitare l'area interessata dall'assalto armato. Isolata la zona della strip, la via del casinò, dagli agenti delle forze speciali che hanno fatto irruzione nell'edificio del resort dove almeno un aggressore avrebbe aperto il fuoco, al 29esimo piano. Secondo quanto riferito da TgCom24, un primo bilancio parlerebbe almeno di 2 morti e 24 feriti di cui 12 molto gravi, stando alle dichiarazioni di un portavoce ospedaliero alla Cnn ma il numero potrebbe salire vertiginosamente. Intanto si apprende che un uomo, sospettato della sparatoria, sarebbe stato abbattuto dalla polizia, i cui agenti sarebbero stati anche essi presi di mira da colpi di arma da fuoco.

