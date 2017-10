Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Referendum Catalogna, si vota tra la violenza (2 ottobre 2017)

Ultime Notizie - La Presse

ULTIME NOTIZIE REFERENDUM CATALOGNA, SI VOTA TRA LA VIOLENZA

Oltre 460 feriti in catalogna, tra le persone che volevano esprimere la propria volontà nel referendum che dovrebbe decidere per l’autonomia regionale, e sancire l'avvio dell'iter di separazione della regione dalla Spagna. Il governo spagnolo ha infatti confermato con i fatti la sua volontà di rendere difficile le operazioni di voto, con la Guardia Civil che ha fatto irruzione in molti seggi e in alcuni casi ha sparato proiettili di gomma, contro coloro che manifestavano per esercitare il loro diritto al voto. In tale contesto da evidenziare come la polizia locale catalana si è rifiutata in molti casi di intervenire, evitando qualsiasi scontro con i votanti. Da segnalare come in una parte della giornata l’esecutivo ha dato ordine di interrompere il collegamento internet, stante la possibilità data dagli organizzatori di votare anche da casa.

DUE PRESUNTI ATTACCHI TERRORISTICI IN FRANCIA E CANADA

Giornata segnata dal sangue con due probabili attacchi terroristi in tutto il mondo. Il primo in Francia e precisamente a Marsiglia, dove nella stazione di Sainte - Charles di Marsiglia un uomo ha accoltellato due donne inneggiando ad Allah, le due donne sono decedute l’attentatore è stato invece "neutralizzato" grazie all’intervento dei militari impegnati nell’operazione Sentinel. Il secondo attacco in Canada, dove un uomo, di probabile etnia nord africana ha investito con un camion un gruppo di persone tra cui un agente di polizia, l’attacco ha provocato solamente cinque feriti, mentre l’aggressore è stato immediatamente arrestato e traspotato in carcere in attesa di essere interrogato. Su entrambi gli episodi si indaga per terrorismo, anche se allo stato attuale manca ancora qualsiasi rivendicazione da parte dell’Isis.

ARRESTATO UN LEADER DEI NO TAV

La polizia di Torino utilizzando un nuovo potere concessagli relativamente all’arresto in differita, ha tratto in arresto uno dei leader dei No Tav, Andrea Bonadonna, fondatore del centro sociale Askatasuna. Bonadonna è stato ammanettato nella sua abitazione, con l’accusa di aver picchiato un poliziotto durante le proteste contro la riunione dei grandi, riunione che si è tenuta nella città della Mole. A lui i poliziotti sono arrivati tramite lo studio delle immagini di sorveglianza, girate durante gli scontri dalla polizia scientifica. Immediata la presa di posizione degli attivisti no global, la più intraprendente la consigliera regionale appartenente al Movimento cinque Stelle, Francesca Frediana che tramite i suoi profili social ha chiesto l’immediato rilascio di Bonadonna.

SARÀ ESPULSO L'AMBASCIATORE DELLA COREA DEL NORD

Importante presa di posizione del ministro degli esteri Angelino Alfano, che parlando con i giornalisti ha fatto sapere che il suo ufficio sta lavorando per revocare l’accredito consolare all’ambasciatore della Corea del Nord. L’interruzione dei rapporti diplomatici, sarà il modo scelto dall’esecutivo per protestare per la mancata ottemperanza del regime di Pyongyang sugli accordi sulla proliferazione delle armi nucleari. Alfano ha anche sottolineato come il nostro paese sta cercando di creare un ampio consenso con gli altri partner internazionali, soprattutto con il Regno Unito, per giungere in tempi rapidi ad una risoluzione sul caso Regeni, il giovane dottorando italiano ucciso in Egitto, e il cui delitto è rimasto ancora del tutto insoluto.

POLEMICA VAR IN ITALIA

La gara Atalanta-Juventus è terminata 2-2 e ha creato non poche polemiche in merito al Var. I bianconeri erano passati in doppio vantaggio con le reti di Federico Bernardeschi e Gonzalo Higuain prima di subire il gol di Mattia Caldara che prima dell'intervallo riapriva la contesa. Nella ripresa è stato annullato il gol di Mario Mandzukic per una gomitata di Lichtsteiner a inizio azione segnalata dal var dopo abbondanti esultanze. I bianconeri poi ricevono un calcio di rigore, dopo il pareggio di Bryan Cristante, per un fallo di mano molto opinabile di Andrea Petagna sempre assegnato tramite il var. Paulo Dybala però sbaglia la trasformazione e la gara termina 2-2 non prima che i bianconeri reclamino per un rigore stavolta evidente non visto dal mezzo tecnologico.

SERIE A, NAPOLI CAPOLISTA DA SOLA

Il Napoli è capolista da solo della Serie A grazie alla settima vittoria su sette partite giocate grazie al 3-0 casalingo contro il Cagliari. La Juventus fallisce poi l'aggancio in serata, fermata sul 2-2 all'Atleti Azzurri d'Italia dall'Atalanta dell'ex Gian Paolo Gasperini. Nel pomeriggio vince l'Inter che aggancia così i bianconeri, 2-1 fuori casa al Ciro Vigorito contro il Benevento. Il Milan scivola ancora contro una Roma non bella ma cinica, in grado di vincere la gara 2-0 negli ultimi minuti con i gol di Edin Dzeko e Alessandro Florenzi. Gli altri risultati sono: Lazio-Sassuolo 6-1, Torino-Verona 2-2, Spal-Crotone 1-1 e Chievo-Fiorentina 2-1.

