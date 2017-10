Vuoi più di una moglie?/ Ecco "Aypoligami", l'app che ti aiuta a trovarla e che spopola tra i musulmani

Foto dal web

Fino a oggi social network e app varie avevano contribuito a rompere le famiglie, piuttosto che il contrario. Sono molti infatti i casi di divorzi avvenuti dopo che un marito o una moglie aveva scoperto il proprio partner a chattare o avere confidenza con un altro/a. Poi naturalmente esistono le app create appositamente per incontri, con la scusa di aiutare i single a trovare l'anima gemella, ma che vengono frequentati in maggior parte da gente già con un legame sentimentale e che sono in cerca di una avventura. Adesso invece, pensata ovviamente per i navigatori di fede islamica, è arrivata l'app per chi di moglie ne vuole più di una, altro che sfasciafamiglie. Una app insomma per la poligamia, si chiama AyoPoligami ed è in uso soprattutto nel paese con il maggior numero di islamici al mondo, l'Indonesia.



Va detto che in quel paese si cerca di contrastare tale usanza, ma comunque la poligamia è legale fino a un numero massimo di quattro mogli. Per poterne sposare una seconda bisogna poi avere il consenso della prima e superare l'esame di un tribunale religioso che confermi che la prima moglie non è in grado di svolgere completamente il suo ruolo (in che senso, non è dat saperlo). Il 60% dei frequentatori dell'app in stile Tinder sono uomini e oltre a cercare donne che si dichiarano interessate a sposare un uomo, permette anche di chiacchierare con chi ha già più di una moglie per chiedere consigli e capire come va la vita familiare. Il che significa che ci sono anche parecchie donne che si dichiarano disponibili alla poligamia. AyoPoligami è stata lanciata solo lo scorso aprile e ha già oltre 100mila utenti. A pensarla e lanciarla è stato tale Lindu Pranayama, 35 anni, che ha incontrato la sua unica - per ora - moglie proprio grazie alla sua applicazione: dice che l'idea gli è venuta dopo essersi reso conto che non esisteva un sito dove fosse possibile cercare una seconda o terza moglie.

