13ENNE PRECIPITA DALLE SCALE A SCUOLA/ Roma, Istituto Santa Maria; morto lo studente, ipotesi suicidio

13enne precipita dalla tromba delle scalde a scuola: Roma, Istituto Santa Maria in via Tasso. Si indaga per suicidio, come ipotesi primaria: il ragazzo è morto poco dopo il volo

20 ottobre 2017 Niccolò Magnani

13enne precipita dalle scale a scuola (LaPresse)

Questa mattina all’istituto Santa Maria di Roma è andato in scena un fatto increscioso e gravissimo: un ragazzino, 13 anni, è precipitato giù dalla tromba delle scale ed è morto praticamente sul colpo. Quando i sanitari sono arrivati alla scuola lo hanno trovato in condizioni gravissime e non hanno potuto fare altro che confermare la morte del 13enne. Il grave fatto di cronaca arriva in una delle scuole private più conosciute della Capitale, in via Tasso nel pieno centro di Roma: in un primo momento sembrava che il ragazzo fosse caduto dalla finestra direttamente in giardino, e invece in un secondo momento con le prime informazioni captate dagli inquirenti, pare che il giovanissimo fosse all’interno dell’istituto scolastico e che dunque sia piombato giù dalla tromba delle scale. Sulla vicenda intanto indagano i carabinieri della stazione piazza Dante e quelli del nucleo operativo della stessa compagnia per i rilievi, mentre i compagni di scuola e i famigliari sono ancora sotto choc per quanto accaduto poco dopo le ore 12 di questa mattina.

SI INDAGA PER SUICIDIO

Da quanto riporta Il Tempo di Roma, il ragazzino attorno alle ore 12 si sarebbe allontanato dai compagni di classe durante il classico cambio d’ora e poi nel giro di pochi istanti il volo e il boato avvertito sinistramente da tutta la scuola. Il ragazzino è caduto dal secondo piano ma purtroppo l’impatto è stato troppo violento ed è morto qualche istante dopo: secondo quanto riporta l’Ansa, i compagni di classe poco dopo il gravissimo fatto hanno trovato sul suo banco un bigliettino con frasi senza apparentemente senso che saranno osservati e decifrati dagli inquirenti nelle prossime ore. Si indaga come pista principale sul suicidio, ma nessuna ipotesi è lasciata perdere visto che non vi sono al momento elementi chiari per stabilire cosa davvero sia successo a quel 13enne appena dopo mezzogiorno. Dalle frasi “senza senso” trovate nel bigliettino gli inquirenti starebbero verificando l’eventualità di un estremo gesto volontario fatto prima di buttarsi giù dal secondo piano.

