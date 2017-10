AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: tamponamento tra tir in A4 (ultime notizie, oggi 20 ottobre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 20 ottobre 2017 sulla viabilità. C'è stato un brutto tampontamento tra due tir sull'A4 Torino-Milano.

20 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Autostrade, Traffico - La Presse

Nella mattinata di ieri c'è stato un brutto incidente in A4 Torino-Milano che ha creato non pochi problemi legati al traffico, condizionando la viabilità del tratto in questione per tutta la notte. E' avvenuto un brutto incidente sulla Torino-Milano in direzione Torino che ha portato alla chiusura dell'uscita Chivasso Ovest e traffico bloccato anche in città proprio per le difficoltà ad andare in autostrada. Non sono ben note le dinamiche dell'incidente anche se si parla di un tamponamento molto importante tra due tir che hanno così bloccato il traffico. Le ambulanze così come gli addetti ad Autostrade per l'Italia sono intervenuti in maniera molto tempestiva per sistemare la situazione in questione. In merito all'incidente in questione il traffico è andato totalmente in tilt e non è da escludere che ci siano dei problemi anche nella giornata di oggi venerdì 20 ottobre 2017.

AUTOSTRADE, CANTIERI E MALTEMPO

Nella notte che ha portato ad oggi, venerdì 20 ottobre 2017, sono diverse le situazioni molto particolari legate alle autostrade italiane che potrebbero creare delle complicazioni. Il portale istituzionale Autostrade.it deve essere sempre tenuto in grande considerazione perché aggiornato in tempo reale e anche portatore di consigli che possono essere sempre importanti per evitare il traffico. Sono diversi i cantieri che sono stati aperti, soprattutto due che hanno portato a situazioni abbastanza complicate. Si parte dall'A7 Milano-Serravalle-Genova dove al chilometro 100.7 direzione Milano troveremo chiuso fino alle ore sei il tratto tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone. Non c'è invece un orario in merito al tratto tra Cava de' Tirreni e Salerno sull'A3 Napoli-Salerno dove al chilometro 51.7 direzione Reggio Calabria, situazione quindi che andrà monitorata con attenzione. Tra le situazioni complicate c'è anche quella legata al maltempo con la nebbia che colpirà la Pianura Padana dove la visibilità sarà sensibilmente in diminuzione.

