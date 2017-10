BIMBO DI 2 ANNI MUORE SCHIACCIATO DALLA TV/ Lecce, tragedia in casa: madre sotto choc

Bimbo di 2 anni schiacciato dalla tv: tragedia domestica in provincia di Lecce dove un piccolo di 26 mesi è morto. La disperazione della madre, sotto choc.

20 ottobre 2017 Emanuela Longo

Immagine di repertorio

Tragedia nel Salento, dove a Leverano, in provincia di Lecce, un bimbo di due anni è morto dopo essere stato schiacciato dalla televisione durante un terribile incidente domestico. Secondo le prime informazioni rese note dal portale Norbaonline, pare che il piccolo di appena 26 mesi stesse cercando di accendere il televisore, quando però gli è caduto addosso restando schiacciato letteralmente dal suo peso. Le informazioni in merito all'episodio mortale sono ancora confuse ma, secondo quanto reso noto da TgCom24, pare che il piccolo fosse nella sia abitazione insieme alla madre. Approfittando di un momento di distrazione della donna, si sarebbe recato nel soggiorno e sarebbe così salito sul carrello sopra il quale era posizionata la televisione, un vecchio modello con il tubo catodico che sarebbe dunque finita addosso al bambino, rimasto ucciso dal peso dell'apparecchio, proprio mentre tentava di accenderla. La madre è chiaramente sotto choc.

LA DISPERAZIONE DEI PARENTI

La madre del piccolo travolto ed ucciso dalla televisione, in un primo momento ed in preda al panico avrebbe addirittura tentato di rianimare il bambino mettendolo sotto la doccia. Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che hanno preso in cura il piccolo, purtroppo però già deceduto. Giunti anche gli uomini dei Carabinieri della stazione di Leverano e i colleghi della Compagnia di Campi Salentina oltre a quelli della Scientifica ai quali sono stati affidati i rilievi sul luogo della tragedia nel tentativo di capire le dinamiche dell'incidente domestico dagli esiti terribili. Disperazione tra i familiari della piccola vittima. Inizialmente definito figlio unico, stando a quanto rivelato da QuotidianodiPuglia.it il piccolo morto aveva un fratellino, all'asilo al momento della tragedia. Anche il padre era lontano da casa poiché al lavoro e per questo il bimbo si trovava da solo con la madre, che oggi non riesce a farsene una ragione dopo il drammatico episodio.

© Riproduzione Riservata.