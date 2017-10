Eurojackpot/ Estrazione n. 42/2017: i numeri vincenti! (oggi, 20 ottobre 2017)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 42/2017: numeri vincenti del 20 ottobre 2017, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

20 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot

Continua a volare alto il montepremi di Eurojackpot, il gioco che mette ben 18 Paesi: per l'estrazione di oggi è arrivato a ben 41 milioni di euro. Le vincite stasera potranno essere davvero straordinarie. La sfida internazionale riparte allora oggi, come ogni venerdì, con un unico obiettivo: aggiudicarsi il 5+2. Riuscirà l'Italia a conquistare il primo posto del medagliere odierno? Bisognerà attendere l'estrazione per scoprirlo, nel frattempo possiamo analizzare l'ultima estrazione. La vincita più alta realizzata nel nostro Paese è stata di 5.654,10 euro per il 4+2. Stasera bisognerà fare allora decisamente meglio per vincere la sfida con il resto d'Europa, anche perché in ballo ci sono somme davvero importanti. Lo sanno bene quei due fortunati che hanno accarezzato la combinazione vincente, fallendo per un solo numero: la delusione è durata poco però, visto che con il 5+1 si è portato a casa ben 817.025,00 euro. All'estero hanno trionfato anche con il 5+0: i quattro vincitori hanno conquistato infatti 144.180,80 euro. Cifre importanti per un gioco senza dubbio molto generoso.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Con Eurojackpot bisogna fare sul serio, perché i premi sono straordinari. La speranza in vista dell'estrazione odierna è che l'Italia possa trionfare, anche perché la vincita più alta di questo mese risale al 6 ottobre, quando per un 5+0 furono vinti oltre 98 mila euro. Chissà come è cambiata la vita del fortunato vincitore di Navelli, in provincia di L'Aquila, sta di fatto che stasera potrebbe toccare ad un altro, anzi a molti altri. In attesa di conoscere i numeri vincenti e di procedere con la verifica delle giocate, potete divertirvi con i giochi proposti da Sisal, che ad esempio mette a disposizione per gli appassionati di Eurojackpot un test per scoprire quale piatto europeo meglio si addice alla propria persona. Noi, sempre aperti a gustare gustose prelibatezze, facciamo però il tifo per la nostra buonissima pasta! Concedeteci un po' di sano campanilismo... Ora però ricordiamo i numeri vincenti della scorsa estrazione: 9-40-43-44-46, Euronumeri 1-8. La sfida riprende oggi, venerdì 20 ottobre, con la speranza che sia una giornata ricca. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

