INCENDIO COMO/ Video, padre si suicida dando fuoco alla casa con i figli: 4 morti, 12enne molto grave

Incendio a Como, video: padre marocchino si suicida dando fuoco alla casa con dentro i suoi 4 figli. Morto l'uomo e i tre minori, ferito gravissimo il figlio 12enne

20 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Incendio a Como, tragedia famigliare (Twitter)

Si può a buon ragione chiamarla tragedia famigliare: quanto avvenuto a Como, con l’incendio stamane nell’appartamento di via San Fermo della Battaglia. Un padre pare abbia appiccato il fuoco volontariamente per porre fine alla propria vita, solo che l’ha fatto portandosi nel baratro della morte anche i figli innocenti. Il bilancio è tremendo: le due bimbe di 4 e 8 anni sono morte dopo i primi soccorsi dei Vigili del Fuoco, e la stessa fine l’ha fatto il loro fratellino più piccolo di 3 anni, mentre l’unico sopravvissuto è il figlio più grande, 12 anni, e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cantù. Il bilancio è davvero incredibile, una strage più che una tragedia, con il papà di origine marocchine che è la quarta vittima dell’incendio appiccato a questo punto quasi certamente con dolo intenzionale per potersi togliere la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco dopo aver ricevuto la chiamata dei vicini di casa. Il rogo si è sviluppato all'ultimo piano di una palazzina: per ore fin da questo primo mattino i soccorsi di 3 ambulanze e 4 squadre di vigili del fuoco hanno tentato di salvare i bimbi all’interno della palazzina completamente in fiamme, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare se non per il 12enne ancora in vita e di fatto testimone dell’orrore scatenato da quel padre forse depresso e con gravi problemi personali.

TROVATO MATERIALE ACCATASTATO ALL’INTERNO

«All'interno dell'appartamento sarebbe stato ritrovato materiale accatastato, che farebbe pensare che l'incendio sia stato appiccato da qualcuno all'interno dell’abitazione»: sono queste le prime parole del comandante dei Vigili del Fuoco intervistato dall’inviata di Rai News24 appena finiti i principali sforzi per domare il rogo di via San Fermo a Como. «Apriremo un'inchiesta» ha spiegato più tardi il procuratore di Como, Nicola Piacente. Ad aggiungere tristezza ad una storia già di per sé tragica, si viene a saper da fonti di stampa come l’uomo fosse da tempo disoccupato mentre la moglie, che non era in casa al momento dell’incendio, sarebbe da mesi ricoverata per problemi psichici. I 4 figli dunque vivevano in un ambiente già di per sé molto complesso e infatti erano seguii dagli assistenti sociali comaschi già da parecchio tempo (tra l’altro l’appartamento è di proprietà di una fondazione benefica che affitta a persone bisognose). Purtroppo oggi qualcosa è scattato nella testa di quell’uomo e la tragedia nel giro di poche ora è stata completa.

