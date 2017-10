METEO/ Cielo sereno un po' ovunque, temporali in Sardegna (oggi, 20 ottobre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 20 ottobre 2017. La giornata dovrebbe essere serena un po' ovunque con sole e grande tranquillità, i temporali invece si vedranno in Sardegna.

20 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Previsioni Meteo - La Presse

Nuone news dalle previsioni meteo. Se fino a ieri si pensava a un ritorno del maltempo per domenica, invece oggi apprendiamo che l'ondata di turbolenze è slittata a lunedì quando il calendario ci dirà 23 ottobre 2017. Sull'estremo settentrione del nostro paese vedremo addirittura cadere la neve su Valle d'Aosta, alta Lombardia e alto Trentino che potrebbe anche attecchire perché cadrà in maniera insistente e stavolta senza essere mista a pioggia. Una diagonale immaginaria dividerà in due il nostro paese con la pioggia che cadrà nel versante orientale partendo dalle Marche per arrivare alla Calabria e la Sicilia dove ci saranno anche delle situazioni legate a temporali. Si dovrebbe aprire così una settimana dove il cielo potrebbe essere piuttosto complicata al sud dal punto di vista meteorologico. Nonostante questo non dovrebbero esserci grossi problemi legati alle temperature che rimarranno ancora incredibilmente ben al di sopra delle medie stagionali.

CIELO SERENO UN PO' OVUNQUE, TEMPORALI IN SARDEGNA

Il nostro paese vivrà ancora due giorni di grande tranquillità sotto il punto di vista del meteo. Le previsioni del tempo infatti ci parlano di sole un po' ovunque se si escludono alcuni casi isolati. Il più evidente, come accaduto lungo tutto l'arco della settimana, è quello legato alla nebbia che colpirà copiosa la Pianura Padana e che renderà la vita difficile soprattutto per la visibilità ridotta. C'è poi da descrivere una leggera allerta meteo per quanto riguarda la Sardegna meridionale. Se nella prima mattinata vedremo delle piogge queste nel pomeriggio si trasformeranno in dei veri e propri temporali. Le temperature sono in leggera discesa rispetto agli scorsi giorni, con le minime che si attesteranno attorno agli otto gradi di Potenza nella mattinata. Le massime invece andranno a toccare i venticinque di Palermo e Catania. Le correnti invece si muoveranno in maniera varia sul versante tirrenico da sud verso nord mentre su quello adriatico da nord verso sud.

