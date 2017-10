SUPERSTITE DI RIGOPIANO CONTRO L’OPERATRICE/ Video “ho perso il braccio a causa sua, mi allaccia la scarpa?”

Rigopiano, blitz di uno dei superstiti presso l'ufficio della prefettura di Pescara. Giampaolo Matrone ha voluto incontrare la funzionaria che ignorò le telefonate d'allarme

20 ottobre 2017 Fabio Belli

Il 18 gennaio scorso la tragedia presso l'Hotel Rigopiano (foto LaPresse)

Visita inaspettata ma emotivamente intensa nell’ufficio della funzionaria della prefettura di Pescara che non ritenne credibili le telefonate del ristoratore teramano Quintino Marcella, che aveva provato ad avvertire sulla tragedia in atto presso l’Hotel Rigopiano, completamente spazzato via da una valanga il 18 gennaio scorso. Si è presentato infatti Giampaolo Matrone, l’ultimo dei sopravvissuti di quella terribile vicenda, estratto dopo oltre 60 ore passate sepolto sotto le macerie dell’Hotel e metri di neve. “Sono qui con la scarpa slacciata, me l'allacci lei: per colpa sua ho perso l'uso della mano destra e della gamba. Io sono stato 62 ore sotterrato e almeno 15 per colpa sua.” Questa l’accusa di Matrone con la funzionaria che ha potuto lasciare l’ufficio solo in seguito all’intervento di alcuni suoi colleghi. Ma l’accusa di Matrone resta, considerando anche che il 34enne ha subito la terribile perdita della moglie Valentina a causa del crollo del resort.

"CI HANNO TENUTI AD ASPETTARE LA MORTE"

In un’intervista rilasciata a TgCom, Matrone aveva affermato solo pochi giorni fa di essere stato salvato, ma poi completamente abbandonato dalle istituzioni dopo la tragedia vissuta a Rigopiano. “Cosa mi hanno tirato fuori a fare da sotto le macerie per poi abbandonarmi, a livello di istituzioni, abbandonarmi così con una bambina, una mano e una gamba fuori uso. Ci sono 29 vittime che aspettano giustizia. Qui ancora non si sa nulla. Io volevo andare via da quell'albergo e invece ci hanno tenuti lì ad aspettare la morte... Questo abbiamo fatto, abbiamo aspettato la morte.” Queste le dichiarazioni del 34enne che vive ora per costruire il futuro della sua bimba Gaia, ma che deve combattere per l’affermazione di ogni più elementare diritto conseguente alla tragedia, come le sedute di fisioterapia per lui ancora indispensabili ma che potrebbero presto non essere più coperte dalla Asl. Una situazione paradossale che Giampaolo Matrone ha portato direttamente sul tavolo della funzionaria di Pescara, per dare un volto alle responsabilità di quella terribile esperienza.

