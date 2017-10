TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, lettera ai Parlamenti Onu contro Trump (ultime notizie)

Terza guerra mondiale, ultime notizie di oggi 20 ottobre 2017: lettera di Pyongyang ai parlamenti di molti Paesi mondiali contro Trump e la minaccia d'invasione. Parla Obama

20 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump (LaPresse)

Una lettera destinata a diversi Paesi mondiali che fanno parte dell’Onu e con un unico obiettivo: Donald Trump. La terza guerra mondiale rischia di scoppiare da un momento all’altro, come ha del resto confermato la stessa Cia in un report diffuso in queste ore, e il Regime nordcoreano ritiene che sono gli Usa gli unici artefici della tensione mondiale , tanto da invitare gli altri Paesi mondiali già a fine settembre ad un unire gli sforzi contro il presidente americano. Secondo Pyongyang, il repubblicano più odiato negli States ha senza mezzi termini minacciato la «distruzione totale» del Paese asiatico. Nella lettera diffusa da Kim Jong-un, la mossa di Trump viene «un insulto intollerabile» a tutti i nordcoreani e vengono richiesti appoggi e unità di intenti contro la minaccia americana. «Trump ha minacciato di distruggere totalmente la Corea del Nord, uno Stato sovrano solenne e indipendente e una potenza nucleare. E' un atto estremo di minaccia di distruggere il mondo intero», si legge nella missiva, datata 28 settembre, del Comitato per gli Affari Esteri di Pyongyang. La prima risposta arriva da un alleato americano, l’Australia (tra l’altro tra i principali obiettivi di Kim dopo Giappone e appunto Usa), con il ministro degli esteri Julie Bishop: «la lettera è un segnale che le sanzioni approvate dall'Onu contro Pyongyang stanno producendo effetti».

OBAMA VS TRUMP, “BASTA POLITICA DELLA PAURA”

Il mondo contro Trump, e l’America contro Trump: Kim ci ha provato a spostare il problema della questione - il proprio programma nucleare che minaccia la vita stessa dei Paesi vicini e non a Pyongyang - all’offensiva americana. A dargli però un “non voluto” assist ci ha pensato Barack Obama che dopo mesi torna ad attaccare il proprio successore, spiegando che la terza guerra mondiale paventata e minacciata non risolverà nessun problema degli Stati Uniti. Anzi: «Dobbiamo inviare al mondo un messaggio: rifiutiamo la politica della divisione e della paura, chi vince le elezioni dividendo la gente non potrà poi governarla», ha attaccato duramente Obama durante il suo sostegno al prossimo candidato governatore dem in New Jersey e Virginia. «In gioco c’è la nostra democrazia e l’intera pace mondiale», ha poi proseguito a concluso il due volte presidente Usa. Tutti contro Trump, a partire della stessa America: l'errore forse più grosso del neopresidente, riuscire nell'incredibile record di avere larga parte dell'opinione pubblica mondiale contro rischia davvero di oscuare reali minacce e problemi che non dipendono da Trump, come ad esempio l'Iran, le minacce in Medio Oriente o i missili nucleari di Pyongyang.

