AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: veicolo in fiamme sull'A14 (ultime notizie, oggi 21 ottobre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 21 ottobre 2017 sulla viabilità. Un veicolo in fiamme nella notte sull'A14 Bologna-Ancona.

21 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico Autostrade - La Presse

Nella notte si è creata una situazione molto complicata sull'autostrada A14 Bologna-Ancona. Al chilometro 22.2 direzione Autostrada Milano-Napoli infatti si è creato un fenomeno di traffico rallentato, precisamente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, per la presenza sulla carreggiata di un veicolo in fiamme. Il portale istituzionale, Autostrade.it, però non ha fornito altre indicazioni quindi non si sanno né le dinamiche dell'incidente e nemmeno se ci siano feriti più o meno gravi. L'unica cosa che sappiamo è che si è creato un bel po' di traffico e non è detto che la situazione sia completamente smaltita nella mattinata di oggi, sabato 21 ottobre 2017, nonostante l'intervento tempestivo degli addetti ai lavori di autostrade per l'Italia. Chi dovesse passare da quelle parti farà bene a consultare il portale che è sempre aggiornato in tempo reale e fornisce anche utili consigli per evitare proprio di trovarsi in mezzo al traffico.

TRAFFICO AUTOSTRADE, CANTIERI E MALTEMPO

Nella notte che ci ha portato alla giornata di oggi, sabato 21 ottobre 2017, sono diverse le cose da segnalare per quanto riguarda le autostrade italiane. Partiamo dalla situazione legata al meteo con il maltempo che non sarà ancora presente nella giornata di oggi, ma tornerà a farsi sentire da domani. Va segnalata la persistenze situazione di nebbia nella Pianura Padana che porterà a dover forzatamente fare attenzione visto che la visibilità sarà ampiamente ridotta. Nebbia a banchi che è stata segnalata dal portale istituzionale, Autostrade.it, anche per quanto riguarda l'A6 Torino-Savona tra l'allacciamento della tangenziale sud di Torino e Carmagnola. Sono stati numerosi anche i cantieri aperti di notte che hanno portato a situazioni più o meno tranquille di traffico. Andiamo ad evidenziare i due principali cantieri che hanno portato a chiusura di tratti che saranno riaperti entrambi alle sei di questa mattina. Sull'A3 Napoli-Salerno è stato chiuso il tratto tra Cava de' Tirreni e Salerno precisamente al chilometro 51.7 direzione Reggio Calabria. Sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia invece al chilometro 2.3 direzione Ventimiglia sarà chiusa l'uscita Genova Aeroporto. Non dovrebbero esserci in nessuno dei due casi problematiche per la giornata di oggi.

