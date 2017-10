COSA HA VISTO UN MORTO?/ All'Inferno: "Esseri terrificanti mi strappavano a pezzi..."

Sono sempre di più i racconti di esperienze post mortem, oggi raccolte tutte in un sito apposito. Ma le storie divergono tra di loro: inferno o paradiso?

21 ottobre 2017 Paolo Vites

Di solito, i fortunati che tornano in vita in extremis anche dopo la morte dichiarata, hanno sempre raccontato di aver vissuto momenti di meravigliosa esperienza: tunnel dove in fondo risplendeva una luce calda e invitante; sentimenti di pace e di serenità; presenza di parenti morti che li prendevano per mano accompagnandoli verso la felicità perenne. Ma non è solo questo, come raccontano alcune esperienze raccolte in un sito completamente dedicato alla vita dopo la morte, la Near Death Experience Reserach Foundation. Tra le tante esperienze raccolte da persone di tutto il mondo, c'è chi infatti ha detto di aver avvertito intorno a sé esseri indecifrabili ma mostruosi e terrificanti, altri che hanno detto di essersi trovati in un buio totale e infinito. Una persona che aveva tentato di togliersi la vita ed era stata salvata, ha raccontato di essersi trovato in un posto che poteva descrivere soltanto come l'inferno: "Mi sentivo terrorizzato, era così buio e non vedevo nulla sotto di me, era difficile capire cosa stava succedendo. A un certo punto ho sentito delle presenze che mi tiravano in mezzo a loro, sembrava fosse tutto bagnato oltre che scuro e freddo. Quegli esseri che mi circondavano mi strappavano a pezzi".

Una donna slovacca che stava morendo di polmonite ha raccontato di essersi trovata in una zona grigia con tavole e travi sparse. In alto a destra c'era una luce circolare che aveva un centro incredibilmente luminoso che la invitava ad entrare. "Improvvisamente mi resi conto con orrore che era il momento di passaggio tra la vita e la morte. Mi sono detta. non voglio entrare, non ho ancora vissuto fino in fondo la mia vita". Ma ci sono anche esperienze positive, come quella di un uomo colpito da un attacco al cuore: "Non sentivo dolore, sentivo un amore senza fine e un senso di pace mentre galleggiavo verso una luce. Potevo vedere solo delle nuvole e voci in sottofondo".

