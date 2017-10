INCIDENTE STRADALE/ Abano, auto prende fuoco dopo lo schianto: occupanti salvati da un vigilante (21 ottobre)

Incidente stradale, oggi 21 ottobre 2017: a Monterosso, frazione di Abano (Padova), una macchina è finita contro un palo e ha preso fuoco. Eroico salvataggio da parte di un vigilante

Incidente stradale (da Pixabay)

Poteva terminare in tragedia l'incidente stradale verificatosi in via Appia a Monterosso, frazione di Abano (Padova), dove una Dacia Logan con a bordo 5 persone è finita contro un palo intorno alle 5 di oggi, sabato 21 ottobre. Nello schianto, la macchina è stata ribaltata contro un platano e qui ha preso fuoco. Il veicolo, alimentato a Gpl, è stato subito avvolto dalle fiamme, ma mentre alcuni degli occupanti erano stati già sbalzati fuori dal tremendo urto, altri due restavano ancora intrappolati al suo interno. Provvidenziale è stato l'eroico intervento di un vigilante che, come riportato da Today, non c'ha pensato due volta a rischiare la sua stessa vita e a sfidare le fiamme per liberare i giovani che rischiavano di morire carbonizzati. I vigili del fuoco che hanno sedato le fiamme sulla Dacia Logan sono riusciti ad avere la meglio sull'incendio intorno alle 8 di questa mattina mentre i feriti, soccorsi dal personale del 118, sono stati ricoverati in ospedale e non sono in pericolo di vita.

MILANO, SCHIANTO CONTRO AUTO IN SOSTA

Incidente stradale anche a Milano, dove una ragazza di 30 anni intorno alle 3:40 di stanotte ha perso il controllo della sua auto in via Console Marcello finendo per schiantarsi, e ribaltarsi, contro una macchina in sosta del servizio di sharing car2go. Subito dopo l'impatto, le condizioni della giovane, come riportato da Milano Today, sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Una volta sul posto, però, i sanitari hanno accertato che la situazione era molto meno grave del previsto, tant'è che la 30enne è stata successivamente ricoverata in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente.

