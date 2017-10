Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 21 ottobre: i numeri vincenti! Video (conc 126/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 21 ottobre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.126/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Si chiude la settimana in compagnia del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, grazie al concorso che si terrà questa sera. I giochi ritorneranno in scena al fianco di tanti premi, meta ambita da tutti gli appassionati. Le ultime statistiche del Lotto invogliano tra l'altro a tentare la fortuna più di una volta, dato che i premi distribuiti hanno superato le centinaia di euro. Nell'ultima estrazione, il podio è stato infatti conquistato da Fermo, grazie ad un fortunello che ha centrato un terno sulla ruota partenopea. Il premio raggiunto è di 143 mila euro, mentre il secondo posto è stato assegnato alla provincia di Napoli. Un appassionato di Castellammare di Stabia ha infatti centrato quaterna e terno sulla ruota napoletana ed ha realizzato un premio che supera i 50 mila euro. Premiati inoltre anche Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, e Napoli con due terni del valore di 18 mila euro cadauno. Grazie a questa serie di vincite, la Campania è riuscita a primeggiare per le vincite totali, centrando 1,5 milioni di euro rispetto al totale del gioco. Fortunate anche le vincite del 10eLotto, che ha posizionato in cima al podio tre vincite gemelle ottenute con il 9. La schedina è stata giocata con Opzione Oro da Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, Lomazzo, in provincia di Como, e Corsico, nel milanese, per un premio pari a 50 mila euro cadauna. Il montepremi generale del concorso si è aggirato invece sui 23,8 milioni di euro, parte dei 3 miliardi distribuiti invece da inizio anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato finalmente il momento più temuto e ambito da tutti i giocatori del Lotto. La corsa a premi suscita infatti un mix di emozioni in tutti gli appassionati, che si dividono fra il timore di sbagliare i numeri della propria schedina e chi invece non vede l'ora di scoprire se vincerà una delle quote in palio. Gli stati d'animo con cui affronteremo il concorso di questa sera non hanno nulla a che fare con i numeri che possiamo giocare, ma un'emozione negativa potrebbe farci perdere di vista una combinazione vincente. Per non lasciare nulla al caso, la nostra Rubrica intervisterà per voi la smorfia napoletana riguardo alla notizia scelta per oggi e che ci parla di letteratura. Un hotel del Portogallo ha riscosso un forte successo grazie alla sua collezione di libri, che può contare su oltre 50 mila volumi. The Literary Man è riuscito a conquistare in poco tempo l'attenzione dei lettori di tutto il mondo, riuscendo a sfruttare la biblioteca come parte integrante dell'arredamento dell'albergo. Dato il quantitativo di libri, è facile immaginare che ogni spazio sia stato sfruttato per mantenere viva la collezione, dalle camere da letto alla cantina. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il libro, 32, la letteratura, 25, l'albergo, 65, la collezione, 14, e il turista, 77. Come Numero Oro scegliamo invece la biblioteca, 11.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Le vincite del SuperEnalotto tornano sul palco dei giochi Sisal per mettere in palio il Jackpot. Il montepremi continua ad attirare folle di appassionati e giocatori storici anche in occasione del concorso di questa sera, dove verranno assegnati nuovi premi per altrettante quote. La sestina vincente potrebbe regalare ad un fortunello quasi 49 milioni di euro, a cui si vanno ad aggiungere i premi delle quote minori. Nell'ultimo appuntamento, la vincita maggiore è stata centrata da dieci giocatori che con il 4+ hanno vinto oltre 44 mila euro a testa, mentre sei giocatori hanno realizzato il 5 da quasi 27 mila euro. Le quote successive sono riuscite a risollevare le proprie sorti di qualche punto, come evidente dal premio di 442,64 euro che il 4 ha donato a 408 appassionati. Aumentato anche il 3 da 30,44 euro: i vincitori sono stati 16.752. Si stacca infine dal premio base il 2, che porta fino a 5,30 euro il proprio premio, distribuito a 289.050 giocatori. Il premio dello 0+, pari a 5 euro, rimane quindi il più piccolo della classifica, con 18.409 vincitori. 8.511 appassionati hanno invece realizzato i 10 euro dell'1+, contro i 1.332 vincitori che hanno indovinato il 2+ ed hanno ottenuto il premio da 100 euro.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il destino del Jackpot del SuperEnalotto verrà reso noto solo questa sera, al termine della nuova estrazione che ci rivelerà i numeri più fortunati. Il gioco della Sisal è infatti completo e pieno di emozioni, che ci accompagnano dal termine del concorso fino all'appuntamento successivo. Spesso i giocatori si concentrano però solo sulla prima fase del gioco, ovvero sulla schedina e sulla registrazione della propria combinazione, tralasciando invece lo step progettuale. Un buon giocatore è infatti un ottimo stratega in tanti sport e campi ludici ed anche per questo gli appassionati più attenti scelgono con cautela quale progetto impegnare un'eventuale vincita. La nostra Rubrica vi propone oggi un'iniziativa che possa risollevare le tensioni di chi è ancora indeciso sul da farsi e che metterà di certo d'accordo tutti gli amanti delle idee green. GardenSpace è infatti il primo e unico dispositivo al mondo in grado di unire le funzioni della videocamera all'erogazione dell'acqua. Il tutto per tenere sotto attento controllo il nostro giardino, dall'irrigazione alla sorveglianza. GardenSpace rappresenta tutto ciò che ogni giardiniere amatoriale o professionista possa volere per il proprio spazio verde e che permette anche ai meno esperti di avere il meglio presente sul mercato. Il dispositivo permette infatti di coprire un raggio d'azione di 360° sia per la telecamera che per l'erogazione. Il goal stabilito per questo progetto KickStarter è di 25 mila dollari, ma i versamenti hanno già raggiunto gran parte dell'obbiettivo e mancano ancora 40 giorni di tempo perché l'asta si concluda. Prima di scoprire se l'iniziativa fa al caso nostro, scopriamo i numeri vincenti di oggi: manca ancora poco!

