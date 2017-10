METEO/ Continua la nebbia in Pianura Padana, da domani torna il maltempo (oggi, 21 ottobre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 21 ottobre 2017. La nebbia non dà tregua alla Pianura Padana, da domani inoltre tornerà il maltempo con diversi temporali in Italia.

21 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Andiamo a scoprire insiele le ultime notizie sulle previsioni meteo. Se il maltempo aveva dato tregua all'Italia per oltre due settimane domani, domenica 22 ottobre 2017, si tornerò a far sentire in maniera importante. Tutto il nord-est italiano sarà colpito fin dalla mattina da fortissimi temporali, localizzati soprattutto su Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia. Sull'alto Trentino e sull'alta Lombardia poi nella mattinata, ma anche nel pomeriggio, dovrebbe cadere neve che però essendo mista ad acqua non sembra destinata ad attecchire. La pioggia si prolungherà sulla costa Tirrenica andando a colpire anche a tratti la Toscana e per gran parte il Lazio. Qualche pioggia isolata viene rilevata anche su Campania e Sardegna, mentre il sud vivrà un'altra giornata di fine primavera fuori stagione. Le temperature rimarranno in linea con queste calde giornate con le minime che saranno attorno i nove gradi centigradi su Aosta e Potenza, mentre le massime si spingeranno fino ai venticinque di Palermo.

METEO, LA NEBBIA NON DÀ TREGUA ALLA PIANURA PADANA

Per quanto riguarda le previsioni del tempo della giornata di oggi, sabato 21 ottobre 2017, sicuramente il problema principale è legato alla nebbia che continua a non dare tregua alla Pianura Padana. La situazione sarà piuttosto complicata nella mattinata andando a toccare anche tutte le regioni limitrofe all'Emilia Romagna. Un problema che diventerà fastidioso soprattutto per chi si muove in autostrada dove la visibilità sarà molto scarsa. Per il resto del paese vedremo sole con anche temperature notevoli e la possibilità di passare una bella giornata che sarà più vicina alla Primavera che al pieno autunno. Le temperature minime si registreranno attorno agli otto gradi centigradi della mattinata in provincia de L'Aquila e di Potenza. Le massime invece saliranno addirittura a ventisei gradi a Bolzano. Sarà per questo molto importante fare attenzione a un'escursione termica non indifferente e che potrebbe provocare anche dei fastidi per i continui sbalzi tra caldo e freddo.

