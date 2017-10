Ora legale 2017/ Quando torna l'ora solare? Da 29 ottobre ci sarà meno buio al mattino

Ora legale 2017: quando torna l'ora solare? Da 29 ottobre ci sarà meno buio al mattino. Ecco come posizionare le lancette dell'orologio e le ultime notizie su questa convenzione

21 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Ora legale 2017

Manca poco più di una settimana al ritorno dell'ora solare: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre saluteremo l'ora legale. Bisognerà spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro, quindi si dormirà un'ora in più. Ma questa non è l'unica conseguenza di questo passaggio: all'alba, ad esempio, ci sarà più luce, d'altra parte i pomeriggi dureranno meno, perché le giornate si "accorceranno". L'ora legale tornerà poi nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo del prossimo anno, quando le lancette dovranno essere spostate invece in avanti. Il calendario, per quanto riguarda ora legale e solare, è lo stesso dal 1996 per l'Italia, tutti gli altri Paesi dell'Unione europea e quelli dell'est Europa. Fino al 2011 faceva parte di questo folto gruppo anche la Russia, che però sei anni fa decise di rendere permanente l'ora legale. In Italia l'introduzione dell'ora legale risale al 1916: da allora la durata è stata modificata, ma nel 1996 è stata fissata a sette mesi.

DA "ORA LEGALE" A "ORA SOLARE": VANTAGGI E SVANTAGGIO DEL CAMBIO

Benefici per il sonno, effetti su corpo e mente: il cambio dell'ora ha vantaggi pratici, ma nasconde anche qualche fastidio fisico e psicologico. Non sono poche le persone che quando si passa dall'ora legale a quella solare, e viceversa, accusano una sorta di effetto "jat lag" con problemi di stanchezza e insonnia, legati all'alterazione dei bioritmi. Sintomi come nervosismo, ansia, mal di testa, dolori muscolari e articolari possono essere amplificati in questa fase, ma c'è anche chi lamenta addirittura problemi di digestione. Ma non c'è da preoccuparsi, bisogna invece lasciare che il corpo si adatti alla novità, seppur minima, che incide sulla nostra routine. Del resto si tratta di una convenzione, una prassi, molto antica che consente di risparmiare energia attraverso il maggiore sfruttamento della luce del sole. Quando in primavera si allungano le giornate, spostare le lancette un'ora avanti fa "guadagnare" un'ora di sole, ma con l'accorciarsi delle giornate si evita un mattino troppo buio.

© Riproduzione Riservata.