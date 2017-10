TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: sisma M 2.3 in provincia di Perugia (ore 11:40, 21 ottobre 2017)

Terremoto oggi, 21 ottobre 2017: una scossa di magnitudo 2.3 sulla scala Richter ha avuto luogo questa mattina in provincia di Perugia, in Umbria. Sisma anche a largo delle Isole Eolie

Terremoto oggi, ultime notizie (Foto: da Pixabay)

Un terremoto di magnitudo 2.3 sulla scala Richter si è verificato alle ore 6:11 di oggi, sabato 21 ottobre 2017, in provincia di Perugia, in Umbria. Il sisma, come riportato dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha visto il suo epicentro nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 42.88 e longitudine 13.07, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 10 km. Questo l'elenco completo dei centri abitati situati nel raggio di 20 km dall'epicentro: Preci (PG), Visso (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Ussita (MC), Norcia (PG), Sellano (PG), Cerreto di Spoleto (PG), Monte Cavallo (MC), Fiordimonte (MC), Cascia (PG), Bolognola (MC), Pieve Torina (MC), Acquacanina (MC) e Fiastra (MC). Il movimento tellurico non ha causato danni a cose e/o persone.

ISOLE EOLIE, SCOSSA M 2.3 IN MARE APERTO

Terremoti non solo sulla terraferma, anche in mare aperto in questo sabato 21 ottobre 2017. Una scossa di magntiudo 2.3 sulla scala Richter è stata infatti registrata dalla sala sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 7:24 di oggi. Il movimento tellurico ha visto il proprio epicentro nel punto di coordinate geografiche 38.42 di latitudine e 15.17 di longitudine, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 143 km. E proprio la profondità del sisma ha fatto sì che la popolazione dell'entroterra non si avvedesse di alcun movimento tellurico. L'unico centro abitato situato nel raggio di 20 km dall'origine del terremoto è stato quello di Lipari, distante per la precisione 19 km dalla zona individuata come epicentro. Ovviamente non si segnalano danni a cose e/o persone.

