AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: code su Tangenziale di Napoli (ultime notizie, oggi 22 ottobre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 22 ottobre 2017 sulla viabilità. Nella notte code e situazioni complicate sulla Tangenziale di Napoli.

22 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Nella notte la situazione è diventata molto complicata sulla Tangenziale di Napoli, tratto gestito dalle autostrade italiane. Quanto accaduto è stato spiegato con dettagli e grande attenzione dal portale istituzionale Autostrade.it e sicuramente è consigliato per chi si muoverà da quelle parti oggi, domenica 22 ottobre 2017, andare anche a fare riferimento proprio a questo perchè aggiornato in tempo reale e sempre pronto a riportare consigli utili per evitare il traffico. Alle ore 23.37 sono state segnalate code all'entrata Fuorigrotta in direzione Allacciamento diramazione Capodichino. Poi successivamente alle 00.03 invece è stato sottolineato come ci fosse traffico intenso all'entrata della barriera di Capodichino in direzione Pozzuoli. Infine alle 00.05 il traffico rallentato è stato segnalato nell'altra direzione precisamente tra Fuorigrotta e Camaldoli. Al momento non ci sono spiegazioni chiare su quello che è accaduto e se il traffico si sia verificato per la presenza sulla carreggiata di qualche problema o semplicemente per il transito di più vetture.

CANTIERI E MALTEMPO

Come al solito sono stati numerosi i cantieri che sono stati aperti nella notte che ha portato alla giornata di oggi domenica 22 ottobre 2017. Tra questi c'è da segnalare quello che da diversi giorni sta mettendo in difficoltà la Tangenziale di Napoli T4 con la chiusura dell'area di servizio Agnano Est che rimarrà inoperosa fino alla fine del mese. Sull'A16 Napoli-Canosa al chilometro 106.5 direzione Canosa poi non sarà disponibile il servizio di ristorazione, a causa dell'interruzione dell'energia elettrica, nella stazione di servizio Calaggio sud. Con l'arrivo di questa domenica poi ci sarà il ritorno del maltempo che aveva dato tregua agli italiani ormai da un paio di settimane. Si verificheranno forti temporali sull'Italia settentrionale e anche su gran parte della costiera tirrenica almeno fino all'alta Campania. Per questo chi affronterà un viaggio in autostrada da queste parti dovrà fare maggiore attenzione anche allo stato delle gomme che dovranno sopportare la presenza di manti stradali ampiamente bagnati.

© Riproduzione Riservata.