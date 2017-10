ELIA TABERLET/ Video, "sa paradura" per il pastore derubato: un nuovo gregge per il 17enne (Le Iene Show)

A soli 17 anni, Elia Taberlet, aveva deciso che da grande avrebbe fatto il pastore. Una decisione controcorrente, anche se nasci in Sardegna, su un'isola che di pastori ne ha sfornati a migliaia. La globalizzazione, la crisi, e chissà quanti altri fattori, questo antico mestiere l'hanno col tempo privato di tanta forza-lavoro. Elia, però, non ha mai avuto dubbi: le pecore e la natura le sue più grandi passioni, un futuro di fatica, già disegnato nella propria mente. Fino a quando, un mesetto fa, il ragazzo scopre che delle sue quattro pecore e degli altri animali custoditi nella campagna di Posada non v'è rimasta alcuna traccia. Il giovane è rassegnato: racconta la sua storia ad un parente e questi si mobilita per renderla pubblica. Perché i sardi sono un popolo tenace, duro a morire, specialmente quando si tratta di ingiustizie: è dal popolo che arriva la soluzione.

SA PARADURA

La scintilla che rinforza la speranza di Elia Taberlet di vivere da pastore ha radici antichissime e risponde al nome di "sa paradura". Si tratta di una vecchia usanza tipica dei pastori sardi: quando uno di loro, per i più svariati motivi, finiva in disgrazia e perdeva il suo gregge, gli altri intervenivano in suo aiuto. Come? Regalandogli una pecora del loro gregge per fare in modo di ricostituirlo. Ed è proprio quello che è avvenuto con Elia, testimoniato peraltro dalle telecamere de Le Iene Show, il programma di Italia 1 che ha inviato sul posto Giulio Golia. C'è chi, come Eraldo, ad Elia pecore ne ha regalate non una, ma 16 e peraltro gravide. Il destinatario di tanta generosità, Elia, non riesce a far altro che ringraziare. Intervistato da L'Unione Sarda nel giorno della consegna del nuovo gregge, dice:"C'è da ringraziare veramente tutti: è stata una giornata che ho aspettato tanto. Grazie a tutte le persone che hanno organizzato questo evento".

