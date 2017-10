Terza guerra mondiale/ Corea del Nord: "Sviluppiamo armi nucleari per difenderci dagli Stati Uniti"

Terza guerra mondiale: le ultime notizie di oggi, 22 ottobre 2017, e gli aggiornamenti. Corea del Nord: "Sviluppiamo armi nucleari per difenderci dagli Stati Uniti". La Cina prosegue dialogo

22 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Terza guerra mondiale, Kim Jong-un (Foto: LaPresse)

Terza guerra mondiale. La Corea del Nord non fermerà i test nucleari, anzi continuerà ad effettuare le esercitazioni per difendersi dagli Stati Uniti. Lo ha riferito un rappresentante del ministero degli Esteri della Repubblica Popolare Democratica di Corea e del dipartimento per le questioni americane. «Siamo sempre più convinti che lo sviluppo delle armi nucleari sia la scelta giusta. Siamo sempre più sicuri di continuare ad effettuare test per neutralizzare la minaccia nucleare degli Stati Uniti». Nelle dichiarazioni c'è un'indicazione importante, ma soprattutto strategica dal punto di vista comunicativo: le azioni vengono descritte come difensive, quindi sarebbero una risposta a quelle altrui. «Non siamo contrari ai principi delle relazioni internazionali, per cui questi test non vanno criticati», ha spiegato il diplomatico nordcoreano. Per il rappresentante del ministero degli Esteri nordcoreano al momento non ci sono le condizioni per ratificare il trattato globale sul divieto dei test nucleari. Un altro secco no, quindi la minaccia resta.

DIALOGO TRA CINA E COREA DEL NORD

Proseguono intanto i contatti tra la Cina e la Corea del Nord. A margine del congresso del Partito comunista cinese, Guo Yezhou, vice del dipartimento Affari internazionali, ha ribadito la vicinanza tra i due Paesi. «La Cina e la Corea del Nord sono vicini e hanno una tradizione di amicizia e collaborazione», ha dichiarato il funzionario, evidenziando come l'amicizia tra i due paesi sia importante proprio per la stabilità della regione. «Il nostro partito e il Partito dei lavoratori nordcoreano hanno tradizionalmente scambi amichevoli. Quando e a quale livello si verificano questi scambi dipende dalle reciproche necessità». Negli ultimi tempi le relazioni tra i due paesi alleati sono finite sotto pressione a causa dell'inasprimento delle sanzioni a Pyongyang per il suo programma nucleare, ma nonostante ciò al Partito comunica cinese sono arrivate le congratulazioni dal partito dei lavoratori nordcoreano per il suo diciannovesimo congresso. Proprio la Corea del Nord sarà tra i principali argomenti in agenda durante la visita del presidente Usa Donald Trump in Cina, in programma il prossimo mese.

