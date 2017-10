Tifoso muore per un malore/ Civitanova, rinviata la partita di pallavolo tra Lube e Ravenna

22 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Civitanova, tifoso muore per un malore

Si era recato all'Eurosole Forum di Civitanova Marche per seguire la partita di pallavolo tra Lube e Ravenna, ma è morto poco prima dell'inizio della gara. Tragedia sugli spalti: l'uomo, Giuseppe Costantino, è stato subito soccorso dai sanitari presenti nel palazzetto, ma non c'è stato nulla da fare. Ben dieci militi della Croce Verde, oltre a un medico e un infermiere della stessa pubblica assistenza più un medico e un infermiere del 118, hanno provato a salvargli la vita. A lungo hanno provato a rianimarlo anche con un defibrillatore, ma il finanziere in pensione originario di Lentini è deceduto. La partita di pallavolo tra Lube e Ravenna, seconda di campionato, come riportato da Il Resto del Carlino, è stata rinviata. Il tifoso ha accusato un malore mentre saliva la gradinata della tifoseria locale, da dove avrebbe seguito la partita di Superlega. Come riferisce Il Messaggero, è stato dichiarato morto dopo un'ora di massaggio cardiaco.

TRAGEDIA AL PALASPORT: TIFOSO MUORE SUGLI SPALTI

In quel momento le squadre della Cucina Lube Civitanova e Bunge Ravenna erano impegnate nella fase di riscaldamento. Un malore ha colto uno spettatore che voleva seguire la partita di Regular Season della SuperLega UnipolSai, che poi è stata rinviata a data da destinarsi per motivi morali e di ordine pubblico. Momenti di grande apprensione seguiti con angoscia dai giocatori e dal pubblico. Il tifoso dopo essersi accasciato improvvisamente nella tribuna ovest ed essere stato soccorso non si è più rialzato. Tragedia al palasport.

