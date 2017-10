UOMO ARMATO AL BOWLING/ Video, Regno Unito: Bermuda Park, presi due ostaggi (ultime notizie)

Uomo armato al bowling: video e ultime notizie in Regno Unito. Allarme terrorismo al Bermuda Park, presi due ostaggi all'interno del centro commerciale. Rischio attentato?

22 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Uomo armato in un centro commerciale (LaPresse)

È in corso un allarme terrorismo in Regno Unito dove un uomo sarebbe armato e asserragliato all’interno del Bermuda Park di Nuneaton (Birmingham), dove sono presenti tra i vari negozi un cinema e un bowling. Proprio nella sala da gioco, secondo l’Ansa, un uomo avrebbero preso con sé due ostaggi dopo aver mostrato ai presenti una o più armi per convincerli con la forza a seguirlo. Da qui a parlare di terrorismo ce ne passa visto che potrebbe anche trattarsi di un’azione di criminalità locale e non legata a progetti di attentati: l’allarme nella sala bowling di un centro commerciale del Warwickshire ha comunque allertato tutte le forze dell’ordine della zona che hanno chiuso l’intera area senza far entrare più nessuno nel Bermuda Park. Altre fonti, pure non confermate, riferiscono che l'uomo sospetto entrato nel bowling aveva con se' un'arma da fuoco. Le prime immagini delle tv mostrano diverse auto della polizia attorno al Bermuda Park, un parco commerciale di cui fanno parte fra l'altro cinema, palestre e sale giochi.

Officers are dealing with ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton and confirm this incident is unconnected to any terrorist activity — Warwickshire Police (@warkspolice) 22 ottobre 2017

ALLARME TERRORISMO A NUNEATON (BIRMINGHAM)

La polizia della contea di Warwickshire ha invitato i cittadini a evitare la zona del parco, parlando di "incidente in corso" ma senza fornire ulteriori dettagli: un allarme terrorismo che però negli ultimi minuti è stato “smorzato” dall’ultimo tweet della polizia inglese che recita, «i nostri uomini sono impegnati per risolvere l’evento in corso, ma confermiamo che non vi sono alcune connessioni con attività terroristiche». L’attentato dunque si allontana come ipotesi, anche se resta questo sequestro presente all’interno del centro commerciale e che ancora non vede una soluzione a breve. La situazione appare di stallo, con una trentina di poliziotti che circondano l'area sorvolata anche da un elicottero, spiega anche Repubblica.

