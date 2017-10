AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente mortale in A1 (ultime notizie, oggi 23 ottobre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 23 ottobre 2017 sulla viabilità. Incidente con una donna che ha perso la vita sull'A1 Milano-Napoli.

23 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Sull'autostrada A1 Milano-Napoli si è verificato un brutto incidente che purtroppo ha portato a scrivere una pagina di cronaca nera con la morte di una donna di 66 anni originaria di Caserta come riportato da OggiNotizie.it. Nell'incidente è rimasto ferito gravemente anche il marito che è stato portato all'ospedale Belcolle dall'eliambulanza. Vista la gravità della situazione è poi stato trasportato a Roma con urgenza. Le dinamiche dell'incidente non sono chiare, al momento si parla di un tamponamento molto importante all'altezza dell'area di servizio Giove est. La Mercedes dei due stava entrando nell'area di servizio ed è stata colpita per poi andare a terminare sul guardarail. Ovviamente sono intervenute prontamente le squadre dei vigili del fuoco di Terni e Viterbo per effettuare i rilevamenti specifici e capire meglio come sono andate le cose. Ovviamente la situazione in questione ha generato anche una situazione di traffico convulso.

AUTOSTRADE, ATTENZIONE AL MALTEMPO

Inizia un periodo dell'anno molto complicato che porterà sicuramente a peggiorare sempre gradualmente le condizioni meteorologiche. Questo è importante anche per quanto riguarda le autostrade italiane perché le diverse condizioni porteranno anche ad alcune precauzioni da prendere. Il portale istituzionale, Autostrade.it, ha sottolineato nella notte come preoccupante situazione anche quella legata al vento e questo è uno strumento importante perchè aggiornato in tempo reale. Si parte dall'A14 Bologna-Ancona con raffiche tra Cattolica e Senigallia, per arrivare poi all'A24 Roma-Teramo dove invece il vento è stato presente tra Assergi e Teramo. Si passa poi all'A25 Torano-Pescara tra Cocullo e il bivio A25/A14 Bologna-Taranto e per concludere sull'A6 Torino-Savona tra Millesimo e il bivio A6/A10 Savona. Staremo a vedere se queste situazioni saranno persistenti anche per la giornata di oggi.

© Riproduzione Riservata.