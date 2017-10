INCIDENTE STRADALE/ Statale 106 Jonica: auto perde il controllo, muore bimba di 6 anni (oggi 23 ottobre 2017)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 23 ottobre 2017: Statale Jonica, auto fuori strada per schivare un animale, muore una bambina di 6 anni; a Salerno auto contro fattorino.

23 ottobre 2017 Emanuela Longo

Incidente stradale, immagine di repertorio

Terribile, l'incidente stradale avvenuto intorno alle 18:30 di ieri sulla temibile statale 106 Jonica, nel quale ha perso la vita una bimba di appena sei anni. Come riporta Gazzetta del Sud, il sinistro si è consumato dopo il ponte di ferro di località Volvito, a Cirò Marina. Un'intera famiglia di ritorno da Crotone era a bordo di una Opel Astra quando il padre, forse per schivare un animale sarebbe uscita fuori strada. Ad avere la peggio proprio la bambina, la quale sarebbe sbalzata fuori dall'abitacolo e dopo aver compiuto un volo di 10 metri sarebbe finita rovinosamente sull'asfalto, mentre l'auto terminava la sua corsa in un terrapieno. La piccola sarebbe morta sul colpo e all'arrivo della ambulanze per lei non ci sarebbe stato nulla da fare. Tutte coscienti ma ferite le altre persone coinvolte nel drammatico incidente (mamma, papà e sorellina 13enne). Codice rosso per la madre, e giallo per la sorellina ed il padre della vittima. Un testimone avrebbe riferito di aver visto l'auto schizzare fuori dall'asse stradale quando un animale, probabilmente un cane, è sbucato all'improvviso dalle campagne circostanti. L'auto viaggiava a grande velocità ed ha continuato a correre per oltre un centinaio di metri prima di ridiscendere la Statale Jonica e perdere il controllo. Inutili i tentativi del conducente di rimetterla in asse e proprio l'ultima sterzata sarebbe stata fatale. Oltre ai mezzi di soccorso, sul posto sono giunti anche gli uomini della polizia e dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri che si sono occupati dei notevoli rallentamenti che hanno riguardato il traffico subito dopo il dramma.

SALERNO, AUTO CONTRO SCOOTER: FERITO UN FATTORINO

Ieri è stata una domenica davvero drammatica per il numero di incidenti stradali registrati fino a tarda sera. Uno degli ultimi della giornata è avvenuto a Salerno, in Via Carmine all'incrocio con Via De Marzia. Il sinistro è avvenuto in serata, come riporta Salernonotizie.it ed ha visto un drammatico scontro tra un'auto, una Peugeot 206 ed uno scooter per le consegne delle pizze per un locale della zona. Per cause ancora tutte da accertare, la vettura si sarebbe scontrata con il due ruote facendo cadere rovinosamente sull'asfalto il giovane a bordo. Ad avere la peggio, dunque, proprio quest'ultimo. Sul posto dell'incidente sono prontamente giunti gli uomini dei Carabinieri e i soccorritori del 118 che hanno subito preso in cura il fattorino delle pizze, decidendo poi di trasportarlo al Ruggi per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, nonostante le numerose escoriazioni riportate, non sarebbero fortunatamente gravi al punto da destare preoccupazione. Ai militari, invece, il compito di effettuare tutti i rilievi e accertare dinamica ed eventuali responsabilità.

