METEO/ Temporali al sud, cielo sereno al nord (oggi, 23 ottobre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 23 ottobre 2017. Torna il maltempo anche al sud, con le perturbazioni che scivolano e lasciano spazio al sole invece al nord.

23 ottobre 2017

Meteo - La Presse

La situazione meteo dei prossimi giorni sarà piuttosto simile a quella di oggi, lunedì 23 ottobre 2017. Infatti vedremo l'Italia tagliata da una linea in diagonale che idealmente andrà dall'Abruzzo e taglierà a metà la Campania dividendo così al suo nord il sole e al sud forte precipitazioni. Le temperature sono destinate a crollare con l'arrivo del primo freddo soprattutto nella prima mattinata quando si potrebbero sentire anche temperature quasi invernali. E' così che sarà necessario per l'ennesima volta mettere mano al guardaroba e cercare di cambiare vestiti rispetto a quelli messi lungo la scorsa settimana quando il tempo sembrava più primaverile che invernale. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni, ma di certo avvicinandosi a novembre era impensabile che prima o poi non arrivasse anche il maltempo a dire la sua in maniera anche piuttosto veemente.

PREVISIONI METEO: MALTEMPO AL SUD

Le previsioni del tempo ci parlano di maltempo al sud con i temporali che abbandoneranno quindi per traslare il settentrione. La giornata infatti sarà di piena Primavera per la parte nord-occidentale del nostro paese su Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. Sull'estremo nord però ci sarà la neve che già dalla mattina cadrà su Valle d'Aosta, alta Lombardia e alto Trentino. Questa cadrà senza pioggia e quindi c'è anche la possibilità che attecchisca. Le piogge si faranno dapprima presenti nella mattinata su Abruzzo e Calabria oltre alla Sicilia orientale, poi importanti sulla Puglia e sulla Calabria nel pomeriggio. Sarà preoccupante anche la situazione legata ai mari che potrebbero essere in diversi punti molto mossi. Le temperature anche sono in netto calo e si abbassano di circa 5-7 gradi rispetto a ieri. Le minime sono addirittura sui cinque gradi centigradi su Aosta e Torino nella mattinata, mentre le massime sono di ventuno a Catania nel pomeriggio.

