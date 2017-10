TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, Trump avvisa: "Siamo pronti a tutto"

Terza guerra mondiale: le ultime notizie di oggi, 23 ottobre 2017, e gli aggiornamenti. Crisi Corea del Nord, il presidente Usa Donald Trump avvisa: "Siamo pronti a tutto".

23 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Terza guerra mondiale, Donald Trump (Foto: LaPresse)

Terza guerra mondiale. Gli Stati Uniti sono pronti a tutto per quanto riguarda la crisi nordcoreana: lo ha assicurato il presidente Donald Trump in un'intervista rilasciata a Fox News. «Siamo talmente pronti che non ci crederete. Rimarreste scioccati sapendo quanto saremo pronti se sarà necessario», ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca, che evidentemente non è preoccupato per un eventuale scoppio della Terza guerra mondiale. Riferendosi forse proprio all'opzione militare contro la Corea del Nord, Trump ha spiegato: «Sarebbe un bene non farlo? Sì. Questo accadrà? Chissà». La situazione resta critica: Pyongyang negli ultimi mesi ha condotto una serie di esercitazioni riguardanti lanci di missili e test nucleari, in particolare di una bomba all'idrogeno, suscitando la reazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ha sanzionato due volte la Corea del Nord. La Russia e la Cina hanno offerto al regime di Kim Jong-un di porre una moratoria sui test, e alla Corea del Sud e agli Stati Uniti di astenersi dal condurre esercitazioni per stabilizzare la situazione, ma finora Washington ha ignorato questa iniziativa.

NORD COREA, SVILUPPATO ANCHE IL SISTEMA INFORMATICO

Il mondo ha paura di Kim Jong-un e della Corea del Nord? Presto però potrà conoscerlo meglio, anzi studiare lì. L'Università Kim Il Sung potrebbe aprire le sue porte agli studenti stranieri. La notizia è stata riportata dal giornale filo-nordcoreano Choson Sinbo, poi ripreso da Yonhap. Gli studenti internazionali potranno laurearsi in vari corsi accademici a partire dal prossimo anno accademico. Attualmente circa cento studenti stranieri sono iscritti all'università Pyongyang, ma i loro studi principali sono limitati alla lingua coreana. Molto sta cambiando in Corea del Nord, che ha migliorato anche le sue capacità informatiche. Stando a quanto riportato dal New York Times, che cita fonti di intelligence americane e britanniche, il regime di Pyongyang dispone di oltre seimila hacker che ogni giorno provano a introdursi in sistemi informatici stranieri. Spesso i loro attacchi falliscono, ma stanno intensificando la forza d'attacco. A differenza del programma nucleare, quello informatico è rimasto nascosto, ma non va sottovalutato.

© Riproduzione Riservata.