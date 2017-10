TOMMY ONOFRI/ Il dolore della madre: Mario Alessi non merita permessi premio

Tommy Onofri, la mamma si sfoga ai microfoni di News Mediaset e rifiuta l'ide a del permesso premio per Alessi. La sua posizione sui tre delinquenti in carcere per il delitto del figlio.

23 ottobre 2017 Emanuela Longo

Tommy Onofri

Sono trascorsi 11 anni dalla morte di Tommy Onofri, il piccolo di 18 mesi rapito e ucciso a Parma. Era il 2 marzo 2016 quando il bambino di appena 18 mesi fu rapito ed ucciso dopo pochi minuti, colpito alla testa con un badile perché piangeva troppo. Solo un mese più tardi si venne a sapere qual era la verità in seguito all'arresto di Mario Alessi, muratore che aveva lavorato nella casa degli Onofri. L'uomo confessò il rapimento organizzato per chiedere il riscatto e rivelò qual era il piano diabolico messo a punto insieme ai complici, la compagna Antonella Conserva e l'amico Salvatore Raimondi. Mentre il primo è stato condannato all'ergastolo, gli altri due hanno subito una condanna a 24 e 20 anni di reclusione grazie alla scelta del rito abbreviato. Dal giorno della morte del piccolo Tommy però, la mamma Paola Pellinghelli non ha dimenticato l'immenso dolore che continua a portarsi dentro ancora oggi e che ha reso noto ai microfoni di News Mediaset. "Alessi e gli altri sono un grandissimo problema perché sono passati solo 11 anni e c'è chi comincia il reinserimento, chi chiede i permessi premio... Questa è la giustizia", dice la donna. Le parole della mamma di Tommy Onofri sono chiare e condivisibili: Mario Alessi non merita permessi premio.

“TUTTI E TRE DEVONO PAGARE IN EGUAL MISURA”

Quale sia la verità sull'omicidio di Tommy non è mai venuta chiaramente a galla poiché Alessi e Raimondi si sono sempre rimpallate le responsabilità. "A questo punto chi è stato poco importa", dice la donna, che aggiunge, "I delinquenti sono tre e devono pagare tutti e tre in egual misura". Oggi la mamma di Tommy non può dimenticare l'incubo vissuto dopo l'omicidio del piccolo figlio e dopo le tante falsità di Alessi. Commossa dice: "Tommy oggi andrebbe alle scuole medie, vivrebbe i suoi primi innamoramenti. Ma Tommy tutto questo non ce l'ha". Un dolore che si acutizza anno dopo anno per Pellinghelli, soprattutto da quando Alessi avrebbe fatto sapere di voler chiedere dei permessi premio per uscire dal carcere e lavorare di giorno. "Spero che davanti a un’eventuale richiesta del genere il giudice valuti con responsabilità tutta la storia di questo mostro", aveva detto un anno fa la donna, in una intervista a Corriere.it, in occasione del decimo anniversario della morte del figlio.

© Riproduzione Riservata.