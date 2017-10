Autostrade / Bollettino traffico e viabilità: coda di 2 km sulla A22 (ultime notizie, oggi 24 ottobre 2017)

Autostrade: bollettino traffico e viabilità, coda di 2 km sulla A22 Brennero-Modena tra Pegognaga e Mantova sud. Aggiornamenti in tempo reale, 24 ottobre 2017

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Sono diversi i fronti caldi dal punto di vista del traffico in questo martedì 24 ottobre 2017. Secondo quanto riportato dall'ultimo bollettino emesso da Autostrade per l'Italia, sono 2 i km di coda venutisi a creare sulla A22 Brennero-Modena al km 265.5 in direzione Brennero per lavori tra Pegognaga e Mantova sud. Nell'attesa che il flusso normale venga ristabilito, sta creando non pochi problemi la situazione in corso d'opera sulla A11 Firenze-Pisa Nord. In questo caso, come si può leggere sul portale autostrade.it, il traffico intenso sulla viabilità ordinaria ha causato una coda di 1 km tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Per quanto riguarda l'arteria principale del Paese, l'A1, sulla Milano-Bologna al km 4.3 verso il capoluogo meneghino si riscontra una coda tra Melegnano Svincolo e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso.



CODA SUL RACCORDO ANULARE

Come dicevamo in apertura sono tanti i rallentamenti che stanno complicando la vita ai milioni di automobilisti in viaggio in queste ore. Una delle situazioni più caotiche dal punto di vista del traffico, come riportato dalla società Autostrade per l'Italia, si ravvisa sulla A1 Diramazione Roma Sud-Grande Raccordo Anulare, per la precisione al km 20 in direzione G.R.A., dove è venuta a formarsi una coda tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A..Il traffico risulta rallentato anche sulla A1 Milano-Napoli: la dispersione di materiali al km 286.9 verso Milano, infatti, sta comportando non pochi disagi agli automobilisti in viaggio tra Firenze sud e Firenze Scandicci. Sulla A3 Napoli-Salerno invece a causare il rallentamento della percorrenza sono i lavori tra San Giorgio-Ponticelli e Bivio A3/A1 Milano-Napoli nel tratto San Giorgio a Cremano-Napoli.



